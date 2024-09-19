Цьогоріч Україна вперше візьме участь в одному з найбільших книжкових ярмарків світу Liber
Україна вперше візьме участь в одному з найбільших книжкових ярмарків світу Liber. Захід відбудеться з 1 по 3 жовтня в Барселоні
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
"З 1 по 3 жовтня 2024 року Україна вперше представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків світу - Liber | Feria Internacional del Libro в Барселоні", - йдеться у повідомленні.
Цей захід об’єднує понад 350 видавництв з усього світу. На українському стенді 13 видавництв, серед яких Vivat, Фоліо, Видавництво Старого Лева та Ранок представлять свої книги аудиторії з 65 країн.
Також у межах ярмарку відбудеться панельна дискусія "Чи може література щось змінити?", де автори обговорюватимуть роль літератури в сучасному світі, її вплив на соціум в умовах воєн та глобальних змін.
У Міністерстві наголошують, що участь України в цій події відкриває нові можливості для популяризації літератури на міжнародній арені, зокрема, в іспаномовних країнах.
- В Італії відкриють видавництво Vika, назване на честь письменниці Вікторії Амеліної, де, зокрема, видаватимуть переклади української класичної літератури.
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