В пам'ять про Вікторію Амеліну: в Італії видаватимуть переклади української літератури

Про це пише український ПЕН-клуб.

"Наступного року італійський медіахолдинг Linkiesta у співпраці з Українським ПЕН запускає видавничий дім української та італійської літератури Vika. Назва видавництва є даниною пам'яті нашої подруги, письменниці Вікторії Амеліної", - йдеться у повідомленні.

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Протягом наступних трьох років видавництво планує видати переклади 11 класичних українських творів, зокрема Валер'яна Підмогильного, Віктора Домонтовича, Лесі Українки та дві поетичні антології.

Окрім цього, видавництво працюватиме з перекладами сучасної італійської прози українською. Ці видання розповсюджуватимуть в межах програми ПЕН "Незламні бібліотеки".

"Vika - це про українську класику, яка проростає в наше сьогодення, Vika - це про якісну європейську літературу, яка підживлює український ринок і вкотре доводить спорідненість наших літератур - української та європейської. На все це нас надихнула Вікторія Амеліна", - каже головний редактор Linkiesta Крістіан Рокка.

Про Вікторію Амеліну

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У 2014 році вийшов дебютний роман Вікторії "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами.

У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

27 червня 2023 року Вікторія Амеліна перебувала в Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Коли вони вечеряли в ресторані в центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого письменниця зазнала тяжких поранень.

Попри зусилля лікарів, 1 липня 2023 року Вікторія Амеліна померла від отриманих ран в лікарні Мечникова в Дніпрі. У письменниці залишився 10-річний син. Вікторія Амеліна похована у Львові на Личаківському цвинтарі.

У січні 2024 року Вікторію Амеліну нагороджено посмертно орденом "За заслуги" III ступеня. А в березні цього року присуджено Премію норвезької спілки письменників за свободу самовираження. Це перший випадок в історії Премії, коли нагороду присуджують після смерті письменника чи письменниці.