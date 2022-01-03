Протягом доби в Україні зафіксували 1804 нові випадки COVID-19, померло 114 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Протягом доби 2 січня було зафіксовано 1804 нові випадки COVID-19 (зокрема в 97 дітей і 24 медпрацівників), 2537 людей одужали, 114 - померли.

У регіонах захворюваність поширюється так:

м. Київ - 532;

Вінницька область - 55;

Волинська область - 30;

Дніпропетровська область - 92;

Донецька область - 66;

Житомирська область - 18;

Закарпатська область - 51;

Запорізька область - 30;

Івано-Франківська область - 60;

Київська область - 111;

Кіровоградська область - 47;

Луганська область - 4;

Львівська область - 112;

Миколаївська область - 26;

Одеська область - 64;

Полтавська область - 104;

Рівненська область - 19;

Сумська область - 37;

Тернопільська область - 79;

Харківська область - 72;

Херсонська область - 39;

Хмельницька область - 20;

Черкаська область - 56;

Чернівецька область - 59;

Чернігівська область - 21.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb