Протягом доби в Україні зафіксували 1804 нові випадки COVID-19, померло 114 людей
Станом на ранок 3 січня в Україні виявили 3 676 342 захворювань на коронавірус, з них 96 301 випадок - летальний, 3 479 725 людей одужало
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Протягом доби 2 січня було зафіксовано 1804 нові випадки COVID-19 (зокрема в 97 дітей і 24 медпрацівників), 2537 людей одужали, 114 - померли.
У регіонах захворюваність поширюється так:
- м. Київ - 532;
- Вінницька область - 55;
- Волинська область - 30;
- Дніпропетровська область - 92;
- Донецька область - 66;
- Житомирська область - 18;
- Закарпатська область - 51;
- Запорізька область - 30;
- Івано-Франківська область - 60;
- Київська область - 111;
- Кіровоградська область - 47;
- Луганська область - 4;
- Львівська область - 112;
- Миколаївська область - 26;
- Одеська область - 64;
- Полтавська область - 104;
- Рівненська область - 19;
- Сумська область - 37;
- Тернопільська область - 79;
- Харківська область - 72;
- Херсонська область - 39;
- Хмельницька область - 20;
- Черкаська область - 56;
- Чернівецька область - 59;
- Чернігівська область - 21.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.56Продаж 31.1
- Актуальне
- Важливе