Про це пише Financial Times.

Продукція була відправлені у 2022 році з країн Балтії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли торгівля ЄС із Казахстаном, Киргизстаном та Вірменією зросла до пікового рівня.

У Європейському Союзі вважають, що ці товари можуть бути використані у військових чи розвідувальних цілях та підлягають експортному контролю. Вони могли ввозитися до РФ безпосередньо з ЄС під приводом того, що вони рухалися лише транзитом.

Зазначено, що західні чиновники вважають, що така тіньова торгівля дозволяє країні-агресору підтримувати економіку під час широкомасштабної війни проти України та на тлі запроваджених санкцій. Про зникнення близько половини товарів ЄС дорогою до зазначених країн свідчать публічні дані, отримані виданням.

У записах було знайдено певні невідповідності, що свідчить, що РФ оминула широкі обмеження завдяки посередникам, агентам чи постачальникам, які вказували у митних деклараціях ЄС неправдиві пункти призначення. Така техніка допомогла Кремлю зберегти доступ до найважливіших європейських продуктів, серед яких компоненти літаків, оптичне обладнання та газові турбіни.

У публікації також йдеться про те, що справжня цифра ймовірного потоку тіньового імпорту до РФ значно вища, оскільки 1 млрд доларів стосується лише вибірки обмежених товарів, яку журналісти зіставили з даними про міжнародні торгові потоки. Так, "дірка" в торгівлі, якщо, наприклад, розглядати розрив між статистичними даними ЄС і Казахстану, становить 2,9 млрд доларів.