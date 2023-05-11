Протягом року в РФ осіло на $1 млрд підсанкційних товарів, які ЄС відправляв транзитом в інші країни, - FT
Тільки половина товарів, які слідували через РФ, на суму 2 мільярди доларів, відправлених із Європейського союзу до Казахстану, Киргизстану та Вірменії, досягли заявлених пунктів призначення. Решта ж частина під час транзиту могла залишитися у Росії
Про це пише Financial Times.
Продукція була відправлені у 2022 році з країн Балтії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли торгівля ЄС із Казахстаном, Киргизстаном та Вірменією зросла до пікового рівня.
У Європейському Союзі вважають, що ці товари можуть бути використані у військових чи розвідувальних цілях та підлягають експортному контролю. Вони могли ввозитися до РФ безпосередньо з ЄС під приводом того, що вони рухалися лише транзитом.
Зазначено, що західні чиновники вважають, що така тіньова торгівля дозволяє країні-агресору підтримувати економіку під час широкомасштабної війни проти України та на тлі запроваджених санкцій. Про зникнення близько половини товарів ЄС дорогою до зазначених країн свідчать публічні дані, отримані виданням.
У записах було знайдено певні невідповідності, що свідчить, що РФ оминула широкі обмеження завдяки посередникам, агентам чи постачальникам, які вказували у митних деклараціях ЄС неправдиві пункти призначення. Така техніка допомогла Кремлю зберегти доступ до найважливіших європейських продуктів, серед яких компоненти літаків, оптичне обладнання та газові турбіни.
У публікації також йдеться про те, що справжня цифра ймовірного потоку тіньового імпорту до РФ значно вища, оскільки 1 млрд доларів стосується лише вибірки обмежених товарів, яку журналісти зіставили з даними про міжнародні торгові потоки. Так, "дірка" в торгівлі, якщо, наприклад, розглядати розрив між статистичними даними ЄС і Казахстану, становить 2,9 млрд доларів.
- 10 травня, країни Європейського Союзу обговорили нові санкції, пов’язані з агресією Росії проти України, однак швидкої угоди не очікується.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.9
-
EUR
Купівля 40.83Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе