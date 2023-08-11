Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Групи розмінування підрозділів Командування Сил підтримки Збройних Сил України продовжують очищувати деокуповані території Харківської, Херсонської та Миколаївської областей від вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти протягом тижня обстежили від вибухонебезпечних предметів близько 0,8 га територій та понад 120 га сільськогосподарських угідь.

Загалом, від початку повномасштабної війни в Україні, сапери очистили від вибухівки 131,68 га забруднених територій військових частин, понад 6 610 га сільськогосподарських угідь, 24,54 га лісових масивів, 223,8 км ліній електропередач, понад 45 км газопроводів, 237,47 км доріг, понад 5 км водогонів та 336 583,35 квадратних метрів будівель. Також спеціалісти вилучили та знешкодили 107 171 вибухонебезпечний предмет.