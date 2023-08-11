Протягом тижня сапери знешкодили майже 1,5 тис. вибухових пристроїв на деокупованих територіях
Групи саперів разом з українськими військовими за минулий тиждень вилучили та знешкодили 1 481 вибухонебезпечний предмет на деокупованих територіях
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Групи розмінування підрозділів Командування Сил підтримки Збройних Сил України продовжують очищувати деокуповані території Харківської, Херсонської та Миколаївської областей від вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спеціалісти протягом тижня обстежили від вибухонебезпечних предметів близько 0,8 га територій та понад 120 га сільськогосподарських угідь.
Загалом, від початку повномасштабної війни в Україні, сапери очистили від вибухівки 131,68 га забруднених територій військових частин, понад 6 610 га сільськогосподарських угідь, 24,54 га лісових масивів, 223,8 км ліній електропередач, понад 45 км газопроводів, 237,47 км доріг, понад 5 км водогонів та 336 583,35 квадратних метрів будівель. Також спеціалісти вилучили та знешкодили 107 171 вибухонебезпечний предмет.
- У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.
- Україна – потенційно найбільш забруднена держава у світі, тому на розмінування територій потрібно багато часу. Втім, влада має амбітні плани щодо цього. У Мінекономіки сподіваються за 10 років розмінувати 80% земельних угідь.
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