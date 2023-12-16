Протягом тижня українська ППО знищила 104 зі 112 застосованих Росією шахедів, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Під час свого відеозвернення президент подякував українським захисникам неба.

"Лише за минулу ніч вони знищили 30 шахедів. Потужний результат. А загалом за цей тиждень знищено вже 104 шахеди зі 112 застосованих Росією, більшість. І знищення кожного - це врятоване життя, врятована інфраструктура", - заявив Зеленський.

Очільник держави наголосив, що цього тижня були збиття ракет, зокрема, і балістичних. Він подякував партнерам України та відзначив, що системи Patriot, NASAMS та Gepard працюють "на відмінно".

"Готуємо і подальше посилення ППО. Про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами майже в усіх перемовинах звучить ця тема - тема ППО. Буде більше система, захисту неба", - підсумував президент.