Проведення прихованої мобілізації в РФ зазнає невдачі, росіяни не хочуть йти вмирати, - українська розвідка
Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач, адже росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора
Про це повідомляє ГУР МО України.
"Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти нашої держави командування ЗС РФ активно використовує представників російської ПВК "Вагнер"/ "Ліга". За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків. Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у великих містах РФ починається паніка через мобілізацію
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе