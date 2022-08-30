Проведення прихованої мобілізації в РФ зазнає невдачі, росіяни не хочуть йти вмирати, - українська розвідка

Про це повідомляє ГУР МО України.

"Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти нашої держави командування ЗС РФ активно використовує представників російської ПВК "Вагнер"/ "Ліга". За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків. Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у великих містах РФ починається паніка через мобілізацію

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