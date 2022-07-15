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Проведення псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України неприпустиме, - ЦВК

15 липня, 2022 п'ятниця
21:42
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Центральна виборча комісія закликала жителів окупованих територій не брати участі у російських псевдореферендумах. Такі голосування не матимуть юридичної сили

Про це інформує Центральна виборча комісія України.

15 липня, ЦВК ухвалила постанову щодо неприпустимості підготовки і проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

"24 лютого Росія зруйнувала всі міжнародні принципи безпеки та демократичні досягнення. А наразі готує черговий наступ на нашу демократію - планує організувати на тимчасово окупованих територіях України (Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська та Херсонська області) псевдореферендуми для можливої зміни їх правового статусу.

Всі спроби РФ отримати контроль над частиною території України - це грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Комісія наголошує, що проведення референдумів в умовах воєнного стану суперечить закону, також зупиняється робота виборчкомів.

"Сьогодні на тимчасово окупованих територіях не функціонують і не утворювалися визначені законодавством України суб'єкти, наділені повноваженнями щодо організації підготовки та проведення будь-яких голосувань", - йдеться в заяві.

ЦВК зазначає, що такі "референдуми" не мають жодної юридичної сили та посягають на конституційний лад України і територіальну цілісність України.

Виборців на окупованих територіях закликають не брати участь у псевдореферендумах РФ.

  • Гауляйтер Балицький хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені.
  • 13 липня українська розвідка повідомила, що РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях.
  • 4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях.

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ЦВК
референдум
російська армія
окупанти
воєнні злочини Росії
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