Проведення псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України неприпустиме, - ЦВК
Центральна виборча комісія закликала жителів окупованих територій не брати участі у російських псевдореферендумах. Такі голосування не матимуть юридичної сили
Про це інформує Центральна виборча комісія України.
15 липня, ЦВК ухвалила постанову щодо неприпустимості підготовки і проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.
"24 лютого Росія зруйнувала всі міжнародні принципи безпеки та демократичні досягнення. А наразі готує черговий наступ на нашу демократію - планує організувати на тимчасово окупованих територіях України (Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська та Херсонська області) псевдореферендуми для можливої зміни їх правового статусу.
Всі спроби РФ отримати контроль над частиною території України - це грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.
Комісія наголошує, що проведення референдумів в умовах воєнного стану суперечить закону, також зупиняється робота виборчкомів.
"Сьогодні на тимчасово окупованих територіях не функціонують і не утворювалися визначені законодавством України суб'єкти, наділені повноваженнями щодо організації підготовки та проведення будь-яких голосувань", - йдеться в заяві.
ЦВК зазначає, що такі "референдуми" не мають жодної юридичної сили та посягають на конституційний лад України і територіальну цілісність України.
Виборців на окупованих територіях закликають не брати участь у псевдореферендумах РФ.
- Гауляйтер Балицький хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені.
- 13 липня українська розвідка повідомила, що РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях.
- 4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36
Купівля 36Продаж 36.82
-
EUR
Купівля 35.8Продаж 36.83
- Актуальне
- Важливе