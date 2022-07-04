Про це Буданов розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Готуються на 11 вересня. Ви маєте розуміти, що між підготовкою і фактом це, як то кажуть, довгий шлях, і чи приведе він саме до тієї мети, до якої вони готуються, покаже тільки час і наша вся робота", - сказав Буданов.

За його словами, Росія розробляє альтернативні сценарії за результатами "референдумів", серед яких створення квазіреспублік.

"Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти. Створення нових "народних республік", створення однієї великої "народної республіки", приєднання великої території до Росії, приєднання окремої території до Росії – це все буде вирішуватися, як і завжди в Росії, в останній день", - зауважив Буданов.

29 червня призначений Росією заступником голови окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що в області розпочалася підготовка до "референдуму" про приєднання до РФ.

3 липня у британській розвідці зазначили, що колаборанти мають намір провести "референдум" щодо приєднання Херсонської області до Росії та "узаконити" свій контроль над регіоном.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb