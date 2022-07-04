Росія розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що результатом псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях не обов'язкового стане їх приєднання до РФ
Про це Буданов розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
"Готуються на 11 вересня. Ви маєте розуміти, що між підготовкою і фактом це, як то кажуть, довгий шлях, і чи приведе він саме до тієї мети, до якої вони готуються, покаже тільки час і наша вся робота", - сказав Буданов.
За його словами, Росія розробляє альтернативні сценарії за результатами "референдумів", серед яких створення квазіреспублік.
"Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти. Створення нових "народних республік", створення однієї великої "народної республіки", приєднання великої території до Росії, приєднання окремої території до Росії – це все буде вирішуватися, як і завжди в Росії, в останній день", - зауважив Буданов.
- 29 червня призначений Росією заступником голови окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що в області розпочалася підготовка до "референдуму" про приєднання до РФ.
- 3 липня у британській розвідці зазначили, що колаборанти мають намір провести "референдум" щодо приєднання Херсонської області до Росії та "узаконити" свій контроль над регіоном.
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