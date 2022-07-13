РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях, - розвідка
РФ не досягла головної мети - окупації України, тому готується до проведення "референдумів" на захоплених територіях
Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.
"Стратегічна мета Росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації - в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня - це єдиний день голосування", - зазначив представник розвідки Вадим Скібіцький.
Він зауважив, що дії росіян у Донецькій, Херсонській, Луганській областях доводять їхню підготовку до "референдумів". Також Вадим Скібіцький додав, що в РФ готують законодавчі ініціативи для спрощення отримання громадянства, щодо інтеграції чи приєднання територій до Росії.
Також представник Головного управління розвідки зазначив, що загальну мобілізацію кремль може оголосити тоді, коли й війну.
"Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану "спеціальну воєнну операцію" і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу", - наголосив він.
- 4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях.
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