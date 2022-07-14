Про це повідомляє російське державне агентство Интерфакс.

"Мною, як головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області, ухвалено рішення про проведення референдуму, який відбудеться на початку осені", - заявив Балицький. "Референдум" нібито визначить, "чого хочуть жителі Запорізької області, і як вони хочуть жити".

За словами Балицького, зараз "опрацьовуються механізми" проведення голосування.

13 липня українська розвідка повідомила, що РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях.

4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях.

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