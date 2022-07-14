Колаборанти хочуть провести "референдум" про входження Запоріжжя до РФ на початку осені
Гауляйтер Балицький хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені
Про це повідомляє російське державне агентство Интерфакс.
"Мною, як головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області, ухвалено рішення про проведення референдуму, який відбудеться на початку осені", - заявив Балицький. "Референдум" нібито визначить, "чого хочуть жителі Запорізької області, і як вони хочуть жити".
За словами Балицького, зараз "опрацьовуються механізми" проведення голосування.
- 13 липня українська розвідка повідомила, що РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях.
- 4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях.
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