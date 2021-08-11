Провідні шахісти Київщини та Львівщини визначать кращого на турнірі у вересні, - Олексій Кавилін

Ініціював змагання президент федерації Олексій Кавилін. Про це повідомляє прес-служба федерації Київської області з посиланням на президента.



"Шахісти стверджують — шахова корона України зараз належить Львову. У цьому році наша (київська обласна — прим.) федерація хоче у відкритому протистоянні з'ясувати, чиї спортсмени найкращі. Ми запросили Львівську федерацію позмагатися (...) вони прийняли виклик. Це прекрасна новина для всіх любителів найбільш інтелектуального виду спорту на світі, а також спортсменів, які в азарті боротьби визначать кращих", — каже президент.



Олексій Кавилін і федерація поки не розкривають склад учасників, зазначивши, що в ньому візьме участь по 20 шахістів від кожної з областей. Половина — це шахісти-юніори.



Турнір має відбутися в Києві у вересні. На поточний момент проходить вибір локації для його проведення.



"Місце проведення узгодимо до першого вересня. Нами розглядаються якісні локації — бізнес-центр Spases, КВЦ "Парковий" і креативний хаб "Освіторія". Вимогами є можливість прямої трансляції, дотримання всіх карантинних норм, сучасна інфраструктура та якість послуг локації", — повідомляє прес-служба, цитуючи президента федерації.



Турнір буде рейтинговим, Олексій Кавилін працює над тим, щоб в ньому був і достойний призовий фонд у розмірі 200 тисяч гривень. Але головне завдання змагання — підвищення іміджу гри, дух суперництва.



"Турнір рейтинговий, однак команди домовилися про те, що рейтинги тут не важливі. Важлива конкуренція і можливість битися кращим шаховим школам. Але, крім того, вважаю за потрібне заснувати досить вагомий грошовий приз. Переможці розділять призовий фонд у 200 тисяч гривень", — процитований Олексій Кавилін.

Також важливий інтерес з боку уболівальників, тому для залучення якомога більшої кількості глядачів, він буде транслюватися online в соцмережах з коментуванням гри.