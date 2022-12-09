Провідний вітчизняний виробник залізорудної продукції компанія Ferrexpo опублікувала перший звіт у рамках глобальної ініціативи зміни клімату

Він доступний для завантаження з веб-сайті компанії. У Звіті детально описано низку ризиків і можливостей відносно зміни клімату, які пов'язані із бізнесом Феррекспо. Зокрема щодо обсягів викидів парникових газів підприємств Групи та потенційний шлях декарбонізації для досягнення чистого нульового виробництва залізорудних окатків до 2050 року.

Після роботи над Звітом Група планує оголосити оновлену ціль щодо скорочення викидів вуглецю 1-ї та 2-ї групи на 50% до 2030 року. При тому, що впродовж 2019 і 2020 років вже вдалося знизити їх на 30%. У Звіті також представлені нові цілі щодо скорочення викидів 3-ї групи. Амбітна ціль - знизити викиди на 10% до 2030 року, та на 50% до 2050 року.

Публікація цього Звіту є останнім етапом на шляху Феррекспо до декарбонізації.

«Наш перший Звіт про зміну клімату є кульмінацією початкової фази роботи. Він детально розглядає теми зміни клімату, ризики та можливості, пов'язані зі зміною клімату. А також спеціальне дослідження єдиного потенційного шляху декарбонізації для Групи, досягнення нульового чистого виробництва до 2050 року. Незважаючи на вплив війни на підприємства, подібні до нашого, які працюють в Україні, я радий, що ми можемо представити чітку стратегію для довгострокового майбутнього нашого бізнесу, демонструючи значні можливості, які відкриваються попереду завдяки Феррекспо, яка виробляє залізорудні окатки, що допомагають світовій сталеливарній промисловості знизити викиди», - наголосив Головний виконавчий директор Феррекспо Джим Норт.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробництва. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.