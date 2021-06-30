Проводили богослужіння, розмовляли про Біблію: в РФ двох свідків Єгови засудили до 7 і 8 років ув'язнення за звинуваченням у екстремізмі
Благовіщенський міський суд Амурської області засудив до 7 і 8 років колонії загального режиму двох послідовників Свідків Єгови
Про це повідомляє "Настоящее Время".
Тридцятирічний Дмитро Голик і 43-річний Олексій Берчук були визнані винними в екстремізмі через своє віросповідання.
Суддя призначила саме такий термін позбавлення волі, який запросив прокурор. Потерпілих в цій кримінальній справі немає.
У жовтні 2017 року ФСБ почала вести приховану відеозйомку приватного життя 30-річного Дмитра Голика і богослужінь в Благовєщенську. У червні 2018 року було порушено кримінальну справу проти Олексія Берчука. Через місяць під керівництвом слідчого ФСБ провели обшуки у семи сімей послідовників Свідків Єгови.
Берчуку та Голику були пред'явлені звинувачення в організації екстремістського співтовариства. Голик також звинувачений в залученні неповнолітнього в екстремістський співтовариство через те, що він розмовляв з молодим чоловіком про Біблію. У січні 2019 року Берчук був затриманий в московському аеропорту і взятий під варту. Віруючим було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
- Зазначимо, що у квітні 2017 року Росія заборонила діяльність “Свідків Єгови” та визнала це об’єднання “екстремістською організацією”. Кілька “свідків Єгови” були ув’язнені в Росії та окупованому Криму.
- Наприкінці истопада 2020 року у 20 регіонах РФ ФСБ провела облави на Свідків Єгови
- В лютому 2020 року на Кубані вирок у 7,5 років ув'язнення присудили вірнику "свідків" за обговорення Біблії по відеозв'язку
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