"Проводжаємо в НАТО": російські хакери заявили, що вони відповідальні за кібератаку на парламент Фінляндії
У вівторок, 4 квітня, російська хакерська група NoName 057(16) взяла на себе відповідальність за атаку на ряд урядових сайтів, через вступ Фінляндії до НАТО
Про це пише Yle.
Атак зазнали сайти фінського парламенту, прем'єр-міністерки Санни Марін та державного науково-дослідного центру VTT.
"Сьогодні Фінляндія стає 31 членом військового альянсу НАТО... Ми проводжаємо Фінляндію в НАТО серією кібератак", - наводить видання заяву NoName 057(16).
Парламент країни атаку підтвердив.
Yle повідомляє, що це ті самі хакери, які взяли на себе відповідальність за атаку на сайт парламенту в серпні 2022 року.
- У вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе