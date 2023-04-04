Про це пише Yle.

Атак зазнали сайти фінського парламенту, прем'єр-міністерки Санни Марін та державного науково-дослідного центру VTT.

"Сьогодні Фінляндія стає 31 членом військового альянсу НАТО... Ми проводжаємо Фінляндію в НАТО серією кібератак", - наводить видання заяву NoName 057(16).

Парламент країни атаку підтвердив.

Yle повідомляє, що це ті самі хакери, які взяли на себе відповідальність за атаку на сайт парламенту в серпні 2022 року.