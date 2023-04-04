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"Проводжаємо в НАТО": російські хакери заявили, що вони відповідальні за кібератаку на парламент Фінляндії

4 квітня, 2023 вiвторок
17:57
Світ хакер

У вівторок, 4 квітня, російська хакерська група NoName 057(16) взяла на себе відповідальність за атаку на ряд урядових сайтів, через вступ Фінляндії до НАТО

Про це пише Yle.

Атак зазнали сайти фінського парламенту, прем'єр-міністерки Санни Марін та державного науково-дослідного центру VTT. 

"Сьогодні Фінляндія стає 31 членом військового альянсу НАТО... Ми проводжаємо Фінляндію в НАТО серією кібератак", - наводить видання заяву NoName 057(16).

Парламент країни атаку підтвердив.

Yle повідомляє, що це ті самі хакери, які взяли на себе відповідальність за атаку на сайт парламенту в серпні 2022 року.

  • У вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.
Росія
Фінляндія
НАТО
хакерські атаки
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