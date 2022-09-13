Про це в ефірі телемарафону заявив речник ГУР МО Андрій Юсов.

"Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти, на інші атомні станції. Зокрема на ЗАЕС, яка перебуває в критичній ситуації через чисельні російські обстріли", – зазначив Юсов.

Він також додав, що є інформація про певну підготовку чергових провокацій і обстрілів Запорізької станції

"Те, що у особового складу агресора є план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося лише декілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою. Зрештою, ми вже бачили наслідки попередніх обстрілів ЗАЕС і не лише обстрілів. Мова про системний ядерний тероризм, терор місцевого населення, терор цивільного персоналу станції. Фактично держава-терорист захопила ядерний об'єкт і, побачивши певну безкарність з боку міжнародної спільноти, тепер масштабує цю історію на всю енергетичну систему України", - сказав він.

Юсов заявив, що РФ готує гуманітарну катастрофу та кризу напередодні зими.

Він зазначив, що у РФ залишається велика кількість ракет Х-22, якими вона може завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України далеко від лінії фронту.

"Останні удари по енергетичній системі та критичній інфраструктурі України – це планомірні дії агресора, і цілком можливо уявити й інші сценарії. Україна, зі свого боку, до цього готується. Але це також виклик усьому світові, наскільки активно треба допомагати Україні у питаннях забезпечення протиповітряної оборони" - підсумував Юсов.

Як ми вже писали, Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС та безпечно зупинила реактор

У разі ракетного удару по ЗАЕС немає значення, чи працюватиме станція, - експерт з атомної енергетики Литвинський

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