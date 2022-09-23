Відео з викупленою технікою Віталій Кім виклав у своєму телеграм-каналі.

За словами голови Миколаївської ОВА, це вже третій російський бронеавтомобіль, який поповнив скарбничку російської техніки, що надалі слугуватиме українському війську. Але перший – отриманий за такою процедурою. Цей бронеавтомобіль не "віджатий" у боях, а куплений в окупантів за допомогою телеграм-каналу "Николаевский Ванёк".

Кім розповів, що на нього вийшов "добрый молодец", який і запропонував продати бронеавтомобіль. Коли переконалися, що окупант отримав гроші за машину та перебуває в безпеці, опублікували результат "угоди". Голова ОВА додав, що ще кілька таких операцій з викупу техніки "в процесі".

"Окупанти, краще не на "похоронні" купувати "ладу", можна продати нам техніку, залишитися живим, повернутися додому й купити собі ту смердючу "ладу". Прайс шукайте на сайті Ванька", – додав Кім.

Як зазначено в телеграм-каналі "Николаевский Ванёк", "тигр" викупили за 5000 доларів.

За допомогою телеграм-каналу окупанти можуть продати українцям і іншу техніку. Прайс-лист виглядає так: танк – 50 000$, БМП, БМД і т.д – 25 000$, РСЗО – 15 000$, САУ і т.д. – 10 000$, броньовані машини – 5 000$.

В інструкції зі здачі техніки для російських військових описано процедуру. Відповідно до неї росіяни мають залишити техніку в якомусь місці недалеко від фронту, скинути на пошту [email protected] координати цього місця, час, коли техніка буде там, і номер картки/рахунка: власної, родичів, друга, знайомого - будь-кого.

Після перевірки українці забирають залишену техніку, і якщо все гаразд – переказують гроші на вказаний рахунок.

В інструкції також додають, що всі процедури відбуваються анонімно, солдатів ніхто не змушує здаватися. Як приклад наводять попередню таку операцію, яка відбулася 30 серпня в районі Високопілля: "Солдатів ніхто не здав, і вони зі спокійним почуттям "виконаного обов'язку" пішли собі далі".

22 вересня воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали трофейну техніку, якою поповнили свій парк, - бойову машину піхоти російських окупантів.

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