Пройшли на човні 400 км. На Алясці затримали двох російських ухилянтів з Чукотки

Про це повідомляє РБК з посиланням на Alaska News Service.

4 жовтня вони висадилися біля селища Гамбелл. Їх уже перевезли до Анкоріджу. Щоб забрати їх з острова Святого Лаврентія, береговій охороні довелося відправити туди вантажний літак C-130 з групою митників і прикордонників.

"Ці дві людини, які прибули з Росії на човні та були затримані в Гембеллі, наскільки я розумію, зараз перебувають в Анкориджі, і ними займається федеральна влада. Ми не очікуємо постійного потоку людей з [Росії] або флотилії човнів…. Це може бути поодиноким випадком", - заявив губернатор штату Майк Данліві.

ANS зазначає, що в розмові з місцевими жителями чоловіки, які припливли на човні, пояснили, що "біжать від російської армії".

У ситуації розуміється Міністерство внутрішньої безпеки США.

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