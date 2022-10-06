Пройшли на човні 400 км. На Алясці затримали двох російських ухилянтів з Чукотки
На Алясці затримали двох чоловіків, які пропливли понад 400 км на човні із селища Егвекінот на Чукотці до американського острова Святого Лаврентія
Про це повідомляє РБК з посиланням на Alaska News Service.
4 жовтня вони висадилися біля селища Гамбелл. Їх уже перевезли до Анкоріджу. Щоб забрати їх з острова Святого Лаврентія, береговій охороні довелося відправити туди вантажний літак C-130 з групою митників і прикордонників.
"Ці дві людини, які прибули з Росії на човні та були затримані в Гембеллі, наскільки я розумію, зараз перебувають в Анкориджі, і ними займається федеральна влада. Ми не очікуємо постійного потоку людей з [Росії] або флотилії човнів…. Це може бути поодиноким випадком", - заявив губернатор штату Майк Данліві.
ANS зазначає, що в розмові з місцевими жителями чоловіки, які припливли на човні, пояснили, що "біжать від російської армії".
У ситуації розуміється Міністерство внутрішньої безпеки США.
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