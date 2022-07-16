Про це пані Наконечна розповіла у ексклюзивному інтервʼю для Еспресо.

У відповідь на запитання про процес прожиття утрати травмотерапевтка першочергово наголосила, що це задача не проста, і потребує індивідуального підходу, адже кожна людина переживає утрату по-своєму.

"Якщо ми говоримо про допомогу таким людям від психологів та психотерапевтів, то перед нами стоять два завдання. Одне – прожити емоційно, пройти через горювання. Тому що коли людина не проживає і застрягає в горюванні, це називається ускладнена реакція горя. Це вже можуть бути наслідки, які серйозно впливають на стан здоров’я психічного і фізичного. І друга частина - це допомогти людині переформатувати своє життя, тому що змінюються ролі, змінюються життєві конфігурації. Хто я? Де я? Що тепер я маю робити? З ким контактувати? Як вирішувати якісь банальні життєві питання?", - розповіла Наконечна.

Вона зазначила, що у такому разі мова йде не лише про те, аби допомогти прожити й відплакати утрату. Але й про те, як далі будувати життя. І універсальних порад для цього у фахівців не існує, оскільки це дуже індивідуальний процес.

Пані Наконечна також наголосила на важливості певної сенсовності утрати, особливо в умовах війни.

"Коли люди втрачають своїх близьких, які воюють - розуміють, що є високий сенс такої втрати. Адже військові захищають свою країну. Це може допомогти прожити ту втрату", - сказала вона.

Крім того, за словами травматерапевтки, утрата найважче переживається тоді, коли йдеться про смерть саме молодої людини.

"Коли це природний процес і помирає старша людина, то ми це сприймаємо спокійніше. А коли мова йде про загибель молодих людей, тоді це щось таке, що не вкладається в наш природний плин життя. І тоді часто людям потрібне пояснення, якийсь сенс вкладати в тій втраті. Багатьом допомагає те, що, якщо ми говоримо про військових, які віддають своє життя не просто так, бо щось трапилось, а в тому, що є високий сенс. Очевидно, що це також важко, це не означає, що їм легко переживати ту втрату. Але якісь такі моральні речі… Є таке поняття морального травмування… Людям, які прожили певні травматичні події, їм важливо пояснити, чому це сталося, відновити цей причинно-наслідковий зв'язок, відновити структуру", - каже Наконечна.

Вона розповіла, що при переживанні травматичних подій руйнується структура життя яким ми його знали.

"І її потрібно відновити. Пояснити, відновити, структурувати, вписати цю подію в подальше життя, в лінію свого життя. Вона мусить мати якесь значення", - зазначила психологиня.