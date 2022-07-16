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Ексклюзив

"Прожити емоційно": травматерапевтка Наконечна розповіла, як пережити смерть близького під час війни й далі будувати життя

16 липня, 2022 субота
07:35
Здоров'я загибель

Травматерапевтка, ЕМДР терапевтка, координаторка кризової психологічної служби міста Львова Оксана Наконечна розповіла про те, як під час війни пережити смерть близької людини та продовжувати жити

Про це пані Наконечна розповіла у ексклюзивному інтервʼю для Еспресо.

У відповідь на запитання про процес прожиття утрати травмотерапевтка першочергово наголосила, що це задача не проста, і потребує індивідуального підходу, адже кожна людина переживає утрату по-своєму.

"Якщо ми говоримо про допомогу таким людям від психологів та психотерапевтів, то перед нами стоять два завдання. Одне – прожити емоційно, пройти через горювання. Тому що коли людина не проживає і застрягає в горюванні, це називається ускладнена реакція горя. Це вже можуть бути наслідки, які серйозно впливають на стан здоров’я психічного і фізичного. І друга частина - це допомогти людині переформатувати своє життя, тому що змінюються ролі, змінюються життєві конфігурації. Хто я? Де я? Що тепер я маю робити? З ким контактувати? Як вирішувати якісь банальні життєві питання?", - розповіла Наконечна.

Вона зазначила, що у такому разі мова йде не лише про те, аби допомогти прожити й відплакати утрату. Але й про те, як далі будувати життя. І універсальних порад для цього у фахівців не існує, оскільки це дуже індивідуальний процес.

Пані Наконечна також наголосила на важливості певної сенсовності утрати, особливо в умовах війни.

"Коли люди втрачають своїх близьких, які воюють - розуміють, що є високий сенс такої втрати. Адже військові захищають свою країну. Це може допомогти прожити ту втрату", - сказала вона.

Крім того, за словами травматерапевтки, утрата найважче переживається тоді, коли йдеться про смерть саме молодої людини.

"Коли це природний процес і помирає старша людина, то ми це сприймаємо спокійніше. А коли мова йде про загибель молодих людей, тоді це щось таке, що не вкладається в наш природний плин життя. І тоді часто людям потрібне пояснення, якийсь сенс вкладати в тій втраті. Багатьом допомагає те, що, якщо ми говоримо про військових, які віддають своє життя не просто так, бо щось трапилось, а в тому, що є високий сенс. Очевидно, що це також важко, це не означає, що їм легко переживати ту втрату. Але якісь такі моральні речі… Є таке поняття морального травмування… Людям, які прожили певні травматичні події, їм важливо пояснити, чому це сталося, відновити цей причинно-наслідковий зв'язок, відновити структуру", - каже Наконечна.

Вона розповіла, що при переживанні травматичних подій руйнується структура життя яким ми його знали.

"І її потрібно відновити. Пояснити, відновити, структурувати, вписати цю подію в подальше життя, в лінію свого життя. Вона мусить мати якесь значення", - зазначила психологиня.

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