Прямі переговори з Путіним є кроком до зради, - В’ятрович

Таку думку політик висловив в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на Еспресо.TV



“Безумовно, що прямі перемовини з Кремлем є кроком до зради з боку українського керівництва. Оскільки прямі переговори це те, що зручно для Володимира Путіна. Тим паче, він останнім часом озвучує свої побажання, виконання яких хоче отримати від України. Мова йде про вступ України до НАТО. Очевидно, що будуть і побажання щодо внутрішньої політики, які стосуватимуться національної ідентичності українців та питань культури і мови”, - пояснив В’ятрович.



На думку В’ятровича, президент України Володимир Зеленський не має вагомих важелів впливу для того, щоб вплинути на зміну позиції Путіна. В’ятрович також зауважив, що політика, якої Україна дотримувалась з 2014-го року, а зокрема спілкуватись з Путіним разом із західними союзниками, є найбільш дієвою.



“Я вважаю, що спілкуватись з Путіним потрібно разом з нашими західними союзниками. Оскільки саме в них є важелі впливу на Кремль. Таким чином потрібно діяти і далі. Крок Зеленського відмовитись від допомоги Заходу і сісти за стіл переговорів з Путіним може призвести до катастрофи в Україні. Тому я вважаю, що перспектив з зустрічі Зеленського та Путіна ми не отримуємо ніяких. На такій зустрічі Зеленський не зможе відстояти національні інтереси, а може лише піти на поступки перед агресором”, - додав В’ятрович.



Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.