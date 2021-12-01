Зеленський: ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією

Про це Зеленський сказав під час звернення у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



"8 років триває війна на Донбасі. 8 років, як Росія анексувала Крим. І я не боюся говорити всім і говорити прямо росіянам, саме тому водночас я не боюсь прямої розмови з ним, ми не боїмось прямого діалогу. Ми знаємо, хто з європейських країн підтримує Україну, і це правда, і дякуємо їм. Ми знаємо, хто з країн робить вигляд, що підтримує Україну і нашу незалежність. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. Всі нас підтримують, але ніхто крім нашої армії нас не захистить. І ми повинні зізнатися: без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією. І сьогодні це визнали всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають", - сказав Зеленський.



Також президент закликав єднатися для звільнення окупованих Росією територій.



"І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити один одному правду: якщо ми хочемо повернути Донбас, - давайте. А якщо хочемо ходити просто про це говорити, то давайте нічого не робити. І давайте в цьому питанні поставимо крапку просто і честно. І зрозуміємо наприкінці: наша держава. Як можемо давайте боротись за це. За наші території. Усіма можливостями. Усі разом. Усіма політиками. Незважаючи на колір цих політиків. І з усіма бізнесменами, не зважаючи на їхній калібр. Поки це не пізно. Ми велика країна. Слава кожному з вас. Слава Україні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, США закликали РФ зупинити військову ескалацію на кордоні України та повернутися до діалогу.

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