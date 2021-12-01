"Перший крок - повернення до діалогу": США закликали РФ до деескалації біля кордону України

Про це йдеться в оприлюдненій у Twitter заяві посольства США в Україні.



"Сполучені Штати закликають Росію до деескалації напруги на кордонах з Україною. Перший крок - це повернення до взаємного та змістовного діалогу", - заявили американські дипломати.



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США також зазначили, що РФ останніми роками активізувала зловмисну діяльність у Північній Америці та Європі, прагне розділити союзників по НАТО та дестабілізувати демократичні інститути.



"Росія повинна припинити свої зловмисні дії і погрози демократіям союзників і партнерів НАТО. Повернення до звичайних відносин між НАТО і Росією неможливо, доки не відбудуться чіткі конструктивні зміни в поведінці Росії", - наголосили у посольстві США.



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