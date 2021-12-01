"Перший крок - повернення до діалогу": США закликали РФ до деескалації біля кордону України
США закликали Росію припинити військову ескалацію поблизу кордонів України та повернутися до діалогу
Про це йдеться в оприлюдненій у Twitter заяві посольства США в Україні.
"Сполучені Штати закликають Росію до деескалації напруги на кордонах з Україною. Перший крок - це повернення до взаємного та змістовного діалогу", - заявили американські дипломати.
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США також зазначили, що РФ останніми роками активізувала зловмисну діяльність у Північній Америці та Європі, прагне розділити союзників по НАТО та дестабілізувати демократичні інститути.
"Росія повинна припинити свої зловмисні дії і погрози демократіям союзників і партнерів НАТО. Повернення до звичайних відносин між НАТО і Росією неможливо, доки не відбудуться чіткі конструктивні зміни в поведінці Росії", - наголосили у посольстві США.
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- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за обстановкою на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію з військами РФ біля кордону України з міністрами закордонних справ Польщі та Франції Збігнєвом Рау та Жаном-Івом Ле Дріаном.
- 18 листопада прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ "ні для кого не становить загрози" та назвав повідомлення про можливий повномасштабний напад на Україну безпідставними.
- 25 листопада президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО розглянути можливість збільшення військової присутності Альянсу на сході України та підвищити готовність до можливих загроз із боку Росії.
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