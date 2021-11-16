Війська РФ біля кордону: у Міноборони спрогнозували терміни початку кризи

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає "РБК-Україна".



"Приблизний час кризи називають зиму цього року. Починаючи з грудня", - сказала Маляр.



При цьому заступниця міністра оборони зазначила, що в України наразі немає розбіжностей із західними партнерами у даних щодо пересування військ РФ поблизу кордону.



"У нас немає розбіжностей з країнами-партнерами і розвідками, з якими ми обмінюємося інформацією. За кількістю, за інтенсивністю, по руху російських військ немає розбіжностей. Ми по-різному прогнозуємо, але сьогодні всі прогнози збігаються", - сказала Маляр.