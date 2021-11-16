Війська РФ біля кордону: у Міноборони спрогнозували терміни початку кризи
Ескалація Росією військового конфлікту з Україною може початись у грудні поточного року
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає "РБК-Україна".
"Приблизний час кризи називають зиму цього року. Починаючи з грудня", - сказала Маляр.
При цьому заступниця міністра оборони зазначила, що в України наразі немає розбіжностей із західними партнерами у даних щодо пересування військ РФ поблизу кордону.
"У нас немає розбіжностей з країнами-партнерами і розвідками, з якими ми обмінюємося інформацією. За кількістю, за інтенсивністю, по руху російських військ немає розбіжностей. Ми по-різному прогнозуємо, але сьогодні всі прогнози збігаються", - сказала Маляр.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за обстановкою на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію з військами РФ біля кордону України з міністрами закордонних справ Польщі та Франції Збігнєвом Рау та Жаном-Івом Ле Дріаном.
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