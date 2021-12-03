Прямі перемовини Зеленського з Путіним призведуть до серйозного загострення в Україні і стануть підставою для військових дій РФ, - Княжицький

Про це він заявив у програмі "Політклуб Віталія Портникова" на Еспресо.TV.



"Чому Зеленський про це (прямі перемовини з Росією, - ред.) говорить? Я думаю, що для цього є внутрішньо-політичні причини. Падіння рейтингів, пов'язані з дуже багатьма різкими заявами. Ми ж пам'ятаємо, що цей виступ відбувся після перельотів на держдачу в Івано-Франківськ, справи вагнерівців, і треба було показати тим прихильникам на Сході, а соціологія показує, що саме на Сході Володимир Зеленський губить прихильників, зокрема Дмитро Разумков збирає його прихильників, що він є прихильником діалогу", - заявив нардеп.



Він назвав цю заяву "небезпечною".



"По-перше, Росія вкотре сказала, що не готова про це говорити і не бачить причин на це, мовляв "Україна говорить з цими невизнаними так званими республіками, ми тут ні при чому, нас там не було". По-друге, як тільки Зеленський піде на переговори - це означає, що йому треба буде йти на якісь поступки, бо інакше Путіну ці перемовини не потрібні. Як тільки від піде на якісь поступки, то станеться слабинка", - сказав Княжицький.



За його словами, поступки одразу призведуть до серйозного загострення всередині України.



"Є багато людей, які цього не сприймуть, і це якраз може стати підставою для того, щоб Путін почав якісь військові дії. Наскільки великі, втрата якоїсь частини території - це питання. Це велика війна, очевидно він не завоюює всю Україну, я в це не вірю. Але те, що можуть бути жертви через такі необдумані політичні кроки, - в мене немає жодних сумнівів. Мені здається, ця заява була великою помилкою Зеленського", - підсумував нардеп.





Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.