Псевдоочільник "Південної Осетії" заявив, що входження окупованого у Грузії регіону до складу РФ на порядку денному
Самопроголошений президент так званої Південної Осетії Алан Гаглоєв заявив, що входження окупованого у Грузії регіону до складу РФ на порядку денному, але наразі не є можливим
Про це інформує "Ехо Кавказу".
За його словами, входження так званої Південної Осетії до складу Росії не знімалося з порядку денного, але "в нинішній ситуації розв'язати питання немає можливості".
"Ми на постійному зв'язку з російськими колегами. З порядку денного воно не знімається", - зазначив Гаглоєв.
Він також повідомив, що так звана Південна Осетія провела переговори з російською стороною з питання зняття митних зборів. Галгоєв заявив, це рішення буде у позитивному ключі.
Крім того, у самопроголошеній республіці планують налагодити власне виробництво дронів.
"Ми налагодили співпрацю з російськими колегами, і перша група фахівців закінчує курси з управління та складання дронів на території Росії. Після приїзду в Південну Осетію вони зможуть навчати роботі з безпілотниками", - поінформував він.
- 22 серпня Дмитрій Мєдвєдєв заявив, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізоване за певних обставин. У МЗС Грузії відреагували.
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