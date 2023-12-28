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Псевдоочільник "Південної Осетії" заявив, що входження окупованого у Грузії регіону до складу РФ на порядку денному

28 грудня, 2023 четвер
14:25
Світ Алан Гаглоев

Самопроголошений президент так званої Південної Осетії Алан Гаглоєв заявив, що входження окупованого у Грузії регіону до складу РФ на порядку денному, але наразі не є можливим

Про це інформує "Ехо Кавказу". 

За його словами, входження так званої Південної Осетії до складу Росії не знімалося з порядку денного, але "в нинішній ситуації розв'язати питання немає можливості".

"Ми на постійному зв'язку з російськими колегами. З порядку денного воно не знімається", - зазначив Гаглоєв. 

Він також повідомив, що так звана Південна Осетія провела переговори з російською стороною з питання зняття митних зборів. Галгоєв заявив, це рішення буде у позитивному ключі. 

Крім того, у самопроголошеній республіці планують налагодити власне виробництво дронів.

"Ми налагодили співпрацю з російськими колегами, і перша група фахівців закінчує курси з управління та складання дронів на території Росії. Після приїзду в Південну Осетію вони зможуть навчати роботі з безпілотниками", - поінформував він.

  • 22 серпня Дмитрій Мєдвєдєв заявив, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізоване за певних обставин. У МЗС Грузії відреагували

Росія
Грузія
Південна Осетія
окуповані території
безпілотник
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