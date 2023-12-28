Псевдоочільник "Південної Осетії" заявив, що входження окупованого у Грузії регіону до складу РФ на порядку денному

Про це інформує "Ехо Кавказу".

За його словами, входження так званої Південної Осетії до складу Росії не знімалося з порядку денного, але "в нинішній ситуації розв'язати питання немає можливості".

"Ми на постійному зв'язку з російськими колегами. З порядку денного воно не знімається", - зазначив Гаглоєв.

Він також повідомив, що так звана Південна Осетія провела переговори з російською стороною з питання зняття митних зборів. Галгоєв заявив, це рішення буде у позитивному ключі.

Крім того, у самопроголошеній республіці планують налагодити власне виробництво дронів.

"Ми налагодили співпрацю з російськими колегами, і перша група фахівців закінчує курси з управління та складання дронів на території Росії. Після приїзду в Південну Осетію вони зможуть навчати роботі з безпілотниками", - поінформував він.