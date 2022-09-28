Псевдореферендуми та підтримка України: про що Зеленський говорив з прем'єром Канади Трюдо
Канада ніколи не визнає російські "референдуми" й продовжить надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні
Про це прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у власному твіттері після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я поговорив із президентом Зеленським сьогодні вранці. Я сказав йому, що Канада ніколи не визнає російські "референдуми", і що ми продовжимо надавати народу України військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Наша підтримка залишається непохитною", - зазначив очільник канадського уряду.
- 27 вересня палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.
- 28 вересня Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії, які буде запроваджено до осіб та організацій причетних до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України.
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