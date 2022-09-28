Про це прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у власному твіттері після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я поговорив із президентом Зеленським сьогодні вранці. Я сказав йому, що Канада ніколи не визнає російські "референдуми", і що ми продовжимо надавати народу України військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Наша підтримка залишається непохитною", - зазначив очільник канадського уряду.

27 вересня палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.

28 вересня Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії, які буде запроваджено до осіб та організацій причетних до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України.

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