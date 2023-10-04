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Як приготувати розсипчасту пшеничну кашу швидко й смачно. Простий рецепт

4 жовтня, 2023 середа
14:52
рецепти рецепт приготування пшеничної каші

Пшеничну крупу кілька разів потрібно добре промити, заливають холодною водою й варити на середньому вогні. Після закипання вогонь зменшують до малого й варять до готовності

Смачна пшенична каша

Інгредієнти для пшеничної каші на воді:

  • пшенична крупа - одна склянка
  • вода - дві склянки
  • сіль (за смаком)
  • вершкове масло - 40 г
рецепт приготування пшеничної каші

Покроковий рецепт приготування пшеничної каші:

  • перебираємо пшеничну крупу від сміття
  • промити її
  • для отримання розсипчастої каші крупу слід промивати під проточною теплою водою в ситі
  • для в’язкої густої каші промивати слід під холодною водою й недовго
  • перекладаємо крупу в каструлю 
  • заливаємо водою
  • кладемо на середній вогонь 
  • доводимо до кипіння
  • закриваємо кришкою 
  • зменшуємо вогонь до малого 
  • варимо впродовж двадцяти хвилин (кашу потрібно кілька разів перемішати)
  • солимо за смаком
  • знімаємо кашу з вогню
  • накриваємо кришкою
  • кладемо зверху рушник 
  • даємо постояти п’ятнадцять хвилин
  • додаємо у кашу вершкове масло 
  • подаємо до столу 
  • додати можна мед, цукор, свіжі ягодами, фрукти, цукатами тощо 
  • також можна подавати в якості гарніру м'ясних чи рибних страв.

Смачного!



 
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