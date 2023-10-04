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Як приготувати розсипчасту пшеничну кашу швидко й смачно. Простий рецепт
Пшеничну крупу кілька разів потрібно добре промити, заливають холодною водою й варити на середньому вогні. Після закипання вогонь зменшують до малого й варять до готовності
Смачна пшенична каша
Інгредієнти для пшеничної каші на воді:
- пшенична крупа - одна склянка
- вода - дві склянки
- сіль (за смаком)
- вершкове масло - 40 г
Покроковий рецепт приготування пшеничної каші:
- перебираємо пшеничну крупу від сміття
- промити її
- для отримання розсипчастої каші крупу слід промивати під проточною теплою водою в ситі
- для в’язкої густої каші промивати слід під холодною водою й недовго
- перекладаємо крупу в каструлю
- заливаємо водою
- кладемо на середній вогонь
- доводимо до кипіння
- закриваємо кришкою
- зменшуємо вогонь до малого
- варимо впродовж двадцяти хвилин (кашу потрібно кілька разів перемішати)
- солимо за смаком
- знімаємо кашу з вогню
- накриваємо кришкою
- кладемо зверху рушник
- даємо постояти п’ятнадцять хвилин
- додаємо у кашу вершкове масло
- подаємо до столу
- додати можна мед, цукор, свіжі ягодами, фрукти, цукатами тощо
- також можна подавати в якості гарніру м'ясних чи рибних страв.
Смачного!
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