"Психологічний тиск, аби люди сказали - досить": Братчук пояснив навіщо РФ цілила в художній музей Одеси

Про це він розповів під час етеру Еспресо.

"Зараз вони більше звертають увагу на порти великої Одеси, й ми розуміємо, що швидше за все туди цілили - це з одного боку, а з іншого, коли говорять, що це єдина мета ворога під час обстрілів я можу з цим трошки посперечатися. Також я думаю, що якраз ці удари по історичному центру міста, пам’ятаєте у нас були зруйновані інші музеї та храм - це те, що викликає у людей емоції великі та гарячі, бо це душа, серце нашої українською Одеси й реакція може бути дещо підвищена, це тиск психологічний водночас аби люди сказали - досить", - розповів Братчук.

Він звернув увагу, що інформаційне супроводження цього удару було дуже агресивним і почалося відразу після влучань.

"Багато хто говорить, що вони не цілили в художній музей - вони хотіли у порт, але згадаймо, що коли ворог б’є по наших закладах культури й Одещина у цьому не виняток, то ми розуміємо прекрасно, що це орда, варвари, ті з ким ми маємо сьогодні справу, тому я допускаю, що вони могли поцілити в історичну частину міста та власне художній музей, хоч навряд вони в таких музеях бували", - сказав речник Української добровольчої армії Південь.

Братчук уточнив, що військові знають звідки був були запущені балістичні ракети - це Джанкойський район. За його даними, у пропагандистських пабліках почали поширювати наратив, що удар по історичному центрі Одеси - це відповідь за бавовну від української армії у тимчасово окупованих Керчі та Сєдово.

"Найголовніший наратив, який є ключовим для росіян, що це "поки лише квіточки - ягідки будуть потім". Мовляв, ми били й будемо бити вам, і в історичну частину в тому числі. Тобто вони навіть не приховують цієї методички. Тому можна зробити висновок, що це було зроблено спеціально для того, щоб тиснути на людей емоційно. Тривожно для одеситів? - звичайно так", - додав він.