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"Психологічний тиск, аби люди сказали - досить": Братчук пояснив навіщо РФ цілила в художній музей Одеси

7 листопада, 2023 вiвторок
14:42
Війна з Росією Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь, вважає, що ціллю російської атаки на Одесу у ніч на 6 листопада, окрім портової інфраструктури був й історичний центр міста

Про це він розповів під час етеру Еспресо.

"Зараз вони більше звертають увагу на порти великої Одеси, й ми розуміємо, що швидше за все туди цілили - це з одного боку, а з іншого, коли говорять, що це єдина мета ворога під час обстрілів я можу з цим трошки посперечатися. Також я думаю, що якраз ці удари по історичному центру міста, пам’ятаєте у нас були зруйновані інші музеї та храм - це те, що викликає у людей емоції великі та гарячі, бо це душа, серце нашої українською Одеси й реакція може бути дещо підвищена, це тиск психологічний водночас аби люди сказали - досить", - розповів Братчук.

Він звернув увагу, що інформаційне супроводження цього удару було дуже агресивним і почалося відразу після влучань.

"Багато хто говорить, що вони не цілили в художній музей - вони хотіли у порт, але згадаймо, що коли ворог б’є по наших закладах культури й Одещина у цьому не виняток, то ми розуміємо прекрасно, що це орда, варвари, ті з ким ми маємо сьогодні справу, тому я допускаю, що вони могли поцілити в історичну частину міста та власне художній музей, хоч навряд вони в таких музеях бували", - сказав речник Української добровольчої армії Південь.

Братчук уточнив, що військові знають звідки був були запущені балістичні ракети - це Джанкойський район. За його даними, у пропагандистських пабліках почали поширювати наратив, що удар по історичному центрі Одеси - це відповідь за бавовну від української армії у тимчасово окупованих Керчі та Сєдово. 

"Найголовніший наратив, який є ключовим для росіян, що це "поки лише квіточки - ягідки будуть потім". Мовляв, ми били й будемо бити вам, і в історичну частину в тому числі. Тобто вони навіть не приховують цієї методички. Тому можна зробити висновок, що це було зроблено спеціально для того, щоб тиснути на людей емоційно. Тривожно для одеситів? - звичайно так", - додав він.

  • Уночі проти понеділка, 6 листопада, російська армія здійснила комбіновану атаку по південних регіонах України, використавши ударні дрони та різні типи ракет. Унаслідок влучання у середмістя Одеси відомо про 8 постраждалих та руйнування інфраструктури.
  • Унаслідок російської атаки пошкоджено будівлю національного художнього музею, напередодні свого 124-річчя. Там пошкоджені 7 експозицій з творами сучасних художників. Також зіпсовано стіни пам’ятки архітектури, вибиті деякі шибки та скло. Наразі всі події в музеї скасовані. Працівники органів охорони культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міськради працюють на місці вибухів та фіксують пошкодження об'єкта, який розташовується в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Одеса
Крим
військові
російська армія
Одещина
ЮНЕСКО
окупанти
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