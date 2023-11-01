"Психологічний трилер про аб'юз": Ірма Вітовська розповіла про прем'єру нового українського фільму "Між нами"

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Стрічка була екранізована у 2020 році. Фільм підіймає тему аб'юзивних стосунків, яки були притаманні Україні й до вторгнення. Це дебют молодої режисерки Соломії Томащук. Вона й надала стрічці жанр психологічного трилера. Мова йде про історію травм щодо відсутності любові, які могли відбуватися в дитинстві. А потім ми це бачимо вже з подіями у фільмі, коли заходимо в історію моєї героїні. Наскільки близько може бути жертва й кат", - підкреслила Вітовська.

За словами акторки, у 2019 році було 800 тис. звернень до Національної поліції щодо насильства в родині.

"Не обов'язково може бути сексуальне, чи фізичне насильство. Буває й економічне та психологічне насильство, про яке замовчують жертви. І не завжди чоловіки бувають аб'юзерами, бувають випадки, коли це жінки. А найстрашніше, коли жертвами стають діти. От власне, одна героїня в дитинстві отримала таку важку травму. А другу її травму ми бачимо вже у фільмі. Стрічка має певну інтригу", - додала Вітовська.