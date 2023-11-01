"Психологічний трилер про аб'юз": Ірма Вітовська розповіла про прем'єру нового українського фільму "Між нами"
Акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка, заслужена артистка України Ірма Вітовська розповіла про прем'єру нового українського фільму "Між нами", який з'явиться в кінопрокаті 2 листопада
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Стрічка була екранізована у 2020 році. Фільм підіймає тему аб'юзивних стосунків, яки були притаманні Україні й до вторгнення. Це дебют молодої режисерки Соломії Томащук. Вона й надала стрічці жанр психологічного трилера. Мова йде про історію травм щодо відсутності любові, які могли відбуватися в дитинстві. А потім ми це бачимо вже з подіями у фільмі, коли заходимо в історію моєї героїні. Наскільки близько може бути жертва й кат", - підкреслила Вітовська.
За словами акторки, у 2019 році було 800 тис. звернень до Національної поліції щодо насильства в родині.
"Не обов'язково може бути сексуальне, чи фізичне насильство. Буває й економічне та психологічне насильство, про яке замовчують жертви. І не завжди чоловіки бувають аб'юзерами, бувають випадки, коли це жінки. А найстрашніше, коли жертвами стають діти. От власне, одна героїня в дитинстві отримала таку важку травму. А другу її травму ми бачимо вже у фільмі. Стрічка має певну інтригу", - додала Вітовська.
- 17 жовтня представили офіційний трейлер гостросюжетного трилеру Соломії Томащук "Між нами" про аб’юзивні стосунки двох жінок, заручниць випадкового вбивства, що радикально змінює їх життя.
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