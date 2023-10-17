Вийшов офіційний трейлер українського фільму "Між нами"

Про це інформує Держкіно України.

Ця історія про Сашу, дівчину, яка пережила тяжкі часи у минулому. Її роль виконала Анастасія Пустовіт. У фільмі також знялася Ірма Вітовська, яка грає лікарку Аню. Їхні життя змінюються, коли вони зустрічаються одного разу - несподіваний поворот долі дає зрозуміти, що зміни неминучі.

Психологічна драма-трилер вийде на великі екрани 2 листопада.

Режисерка фільму Соломія Томащук, яка також працювала над короткими метрами "Поламані" та "Іди по воді".

У ролях Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк та Євген Ламах.