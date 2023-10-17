Вийшов офіційний трейлер українського фільму "Між нами"
17 жовтня представили офіційний трейлер гостросюжетного трилеру Соломії Томащук "Між нами" про аб’юзивні стосунки двох жінок, заручниць випадкового вбивства, що радикально змінює їх життя
Про це інформує Держкіно України.
Ця історія про Сашу, дівчину, яка пережила тяжкі часи у минулому. Її роль виконала Анастасія Пустовіт. У фільмі також знялася Ірма Вітовська, яка грає лікарку Аню. Їхні життя змінюються, коли вони зустрічаються одного разу - несподіваний поворот долі дає зрозуміти, що зміни неминучі.
Психологічна драма-трилер вийде на великі екрани 2 листопада.
Режисерка фільму Соломія Томащук, яка також працювала над короткими метрами "Поламані" та "Іди по воді".
У ролях Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк та Євген Ламах.
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