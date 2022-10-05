Психотерапевт: Якщо ПТСР не лікувати, то ми будемо передавати травму наступним поколінням
В найближчий період в Україні стане більше людей з посттравматичним стресовим розладом через війну, вони не зможуть жити власним здоровим життям
Про це в ефірі Еспресо заявив психотерапевт Максим Жидко.
"Найближчі наслідки - це, що добре показано у фільмі про Рембо. Ми будемо мати людей, які можуть емоційно та антисоціально вибухати в досить несподіваних ситуаціях. Ми також можемо мати людей, в яких порушене психічне здоров'я і вони не зможуть жити власним здоровим життям". - зазначив він.
Жидко наголосив, що вони будуть посттравматичний синдром розповсюджувати.
"Якщо казати про віддалені наслідки, то ми можемо мати наступне покоління, яке буде виховане такими батьками. З травмою, яка буде передаватися з покоління в покоління. Якщо з ПТСР не займатися - він буде розповсюджуватися і стане спадковим. Це буде призводити до того, що якість життя в Україні та рівень психічного здоров'я буде погіршуватися.", - підсумував психотерапевт.
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