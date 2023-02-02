ПСЖ втратив Мбаппе перед важливим матчем проти "Баварії" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє L’Equipe.

У матчі з "Монпельє" (3:1) Кіліан Мбаппе покинув поле ще у першому таймі. Французький форвард травмував стегно і тепер пропустить три тижні.

Мбаппе гарантовано не зіграє проти німецької "Баварії" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 14 лютого.

Загалом 24-річний форвард провів за клуб з Парижу в нинішньому сезоні 26 матчів, забив 25 голів та віддав 6 результативних передач.