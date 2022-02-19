"Птахом" з Канади доставили кулемети з оптичними прицілами та тепловізори
Ввечері у суботу, 19 лютого 2022 року, до України прибула чергова партія військової допомоги з Канади
Подробиці у себе в твіттері наводить міністр оборони України Олексій Резніков, передає Еспресо.TV.
“Зброя для ЗСУ від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів із оптичним прицілом, приладів нічного бачення та спостереження, військового спорядження”, - написав міністр.
"Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення!" - наголосив Резніков.
- Це вже третій вантажний борт від військових з Канади, що надійшов до України останнім часом.
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