Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією "Птахом" з Канади доставили кулемети з оптичними прицілами та тепловізори

"Птахом" з Канади доставили кулемети з оптичними прицілами та тепловізори

19 лютого, 2022 субота
23:01
війна з Росією

Ввечері у суботу, 19 лютого 2022 року, до України прибула чергова партія військової допомоги з Канади

Подробиці у себе в твіттері наводить міністр оборони України Олексій Резніков, передає Еспресо.TV.

“Зброя для ЗСУ від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів із оптичним прицілом, приладів нічного бачення та спостереження, військового спорядження”, - написав міністр.

"Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення!" - наголосив Резніков.
 

  • Це вже третій вантажний борт від військових з Канади, що надійшов до України останнім часом.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Канада
військова допомога
Олексій Резніков
летальна зброя
летальне озброєння
летальна допомога
Олексій Рєзніков
Читайте також:
Сергій Лавров
18 лютого, 2022 п'ятниця
Каприз Зеленського про гарантії безпеки для України ми не будемо обговорювати, - Лавров
Тімоті Снайдер
Автор Наталія Чурікова
19 лютого, 2022 субота
Хочете знати, що буде з Європою? Дивіться на Україну – Тімоті Снайдер
Лукашенко путін
18 лютого, 2022 п'ятниця
Лукашенко про загострення навколо України: Білорусь не хоче війни, але якщо комусь не йметься, відповідь буде симетрична
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.23
    Купівля 28.23
    Продаж 28.61
  • EUR
    Купівля 32.01
    Продаж 32.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
20 лютого
01:43
Борис Джонсон
Путін затіває найбільшу війну в Європі після 1945 року, - Борис Джонсон
2022, субота
19 лютого
23:39
Передові частини росіян у Бєлгородській та Курській областях Росії малюють на бронетехніці особливу позначку
22:27
Валерій Залужний
Автобуси та потяги з сиротами та пенсіонерами, яких окупанти вивозять з ОРДЛО, перебувають під небезпекою, - головнокомандувач ЗСУ Залужний
22:00
У невизнаному "Придністров'ї" тренуються вести нічні бої
21:40
Ексклюзив
Інформаційна війна: Росія заявляє про відведення військ, а насправді армія агресора лишається і обстрілює підконтрольні Україні території, – сюжет Артема Шевченка
21:39
Протестанти Рівного нададуть приміщення під бомбосховища та розміщення біженців
21:20
"Будапештська угода - це формат, що не має міжнародних юридичних зобов'язань", - посол Німеччини в Україні Фельдгузен
21:20
Аналітика
оос
РФ підпалює Донбас: чим шантажує Путін, та що за гра навколо вступу до НАТО. Спецтема
21:17
Хутмат Кадирова
20-річна донька Кадирова отримала посаду в уряді Чечні
21:06
Представництво НАТО виїжджає з Києва
21:01
Збірна Фінляндії з хокею
Олімпіада-2022: Розклад останнього дня зимових Ігор у Пекіні
21:01
Ексклюзив
Томаш Гродзький
Україна може вступити в ЄС в 2025, коли Польща буде головувати в Євросоюзі, – маршалок Сенату Польщі
20:57
Волонтерка Валентина Костянтинівська з Маріуполя
До Тероборони хочуть брати після 60
20:43
Ексклюзив
Девід Саттер
Путін зробив свою політичну кар'єру на провокаціях, - Девід Саттер
20:42
Станіслав Зась
Казахстан-2. Генсек ОДКБ пропонує направити на Донбас "миротворців"
20:27
Ексклюзив
Армія РФ не бажає воювати проти українців, тож Путін обрав сценарій "Б" з використанням "гестапівців", - Піонтковський
20:05
День державного герба України: в Одесі курсанти вишикувалися у фігуру Тризуба біля Дюка
19:30
Опозиція показала пропуск Лукашенка під час праці на зоні
19:29
Оновлено
Збірна Норвегії з біатлону
Олімпіада-2022: Визначився переможець медального заліку Ігор у Пекіні
19:12
Оновлено
Ніко Портеус (в центрі)
Олімпіада-2022: Усі медалісти 15-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
19:00
Ексклюзив
Валерій Чалий
Після визнання ОРДЛО Росія піде у наступ, щоб повністю захопити Донбас – Валерій Чалий
18:58
У Дніпрі сотні людей долучилися до Маршу єдності
18:36
Олександр Вольфович
Попри завершення навчань, російські війська залишаться у Білорусі
18:20
З'явилося відео обстрілу пожежної частини та КПП у Щасті
18:07
Якщо підписанти Будапештського меморандуму не захистять Україну, відмова від ядерної зброї більше не дійсна, - Зеленський
17:54
Нові втрати на фронті: за сьогодні - вже 2 загиблих, 4 поранених
17:25
Зеленський
Я сумніваюся, що після початку війни будуть впроваджені жорсткі санкції. Зараз вони навіть не називаються, - Зеленський звернувся до Заходу
17:07
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
17:01
Зеленський виступає на міжнародній безпековій конференції у Мюнхені
17:00
Ексклюзив
Андрій Зубов
Ціль Путіна – легалізувати Крим. Це для нього, як для Гітлера Данциг, і Сілезія, і Померанія, – Андрій Зубов
16:58
Нардепи-"слуги" разом із журналістами потрапили під обстріл на Донеччині
16:47
У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"
16:42
льотчики
Українські військові льотчики провели нічне тренування
16:26
Lufthansa з 21 лютого призупиняє польоти до Києва
16:10
Шкарівський Вадим Миколайович. ОПЗЖ, Одеса
Називає Тероборону "бандформуваннями". Заступник голови Одеської облради потрапив до бази "Миротворця"
15:41
ПВК Вагнера
У Донецьк прибули "вагнеровці". Підриватимуть житлові будинки, - українська розвідка
15:30
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Повномасштабна війна - це катастрофа для Росії", – Андрій Піонтковський
15:16
Оновлено
У Гомелі росіяни розвантажують катери та понтони
14:46
Олег Височанський
Якщо і почнеться загострення, то влада не має права йти на якісь переговори з Росією. Стояти до кінця, – учасник оборони ДАП
14:33
Зеленський
Зеленський прибув до ФРН на Мюнхенську конференцію з безпеки та вже зустрівся з Джонсоном
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV