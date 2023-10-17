Пункти незламності запрацювали на 96 залізничних вокзалах

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешканців теплою їжею", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Зокрема пункти незламності працюють на залізничних вокзалах у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та в інших населених пунктах. Укрзалізниця зазначає, що ініціатива охоплює фактично всі вокзали країни.

У пунктах незламності люди серед іншого можуть скористатися інтернетом від Starlink. Ці пункти забезпечені резервним електроживленням.

Раніше уряд ухвалив створити перелік пунктів незламності в застосунку "Дія".