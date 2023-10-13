Перелік Пунктів незламності з'явиться на порталі та в застосунку Дія: уряд ухвалив постанову
Уряд на засіданні 13 жовтня ухвалив постанову про відображення розташування Пунктів незламності на порталі та в мобільному застосунку Дія
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук. Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки", — підкреслив очільник уряду.
За словами прем’єр-міністра, вже розгорнута мережа з 13 тисяч Пунктів незламності, де українці в разі потреби матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок.
Шмигаль анонсував появу мапи Пунктів незламності в Дії ще у вересні й обіцяв, що послугу запустять до початку опалювального сезону.
Раніше перелік Пунктів незламності був доступний лише у застосунку "Київ Цифровий". Користувачі можуть відшукати там найближче сховище, а також поскаржитись владі, якщо воно недоступне.
- 12 жовтня стало відомо, що ДСНС України створює єдину базу укриттів. Її також планують інтегрувати в Дію.
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