Перелік Пунктів незламності з'явиться на порталі та в застосунку Дія: уряд ухвалив постанову

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук. Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки", — підкреслив очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, вже розгорнута мережа з 13 тисяч Пунктів незламності, де українці в разі потреби матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок.

Шмигаль анонсував появу мапи Пунктів незламності в Дії ще у вересні й обіцяв, що послугу запустять до початку опалювального сезону.

Раніше перелік Пунктів незламності був доступний лише у застосунку "Київ Цифровий". Користувачі можуть відшукати там найближче сховище, а також поскаржитись владі, якщо воно недоступне.