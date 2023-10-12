​ДСНС України створює єдину базу укриттів. Її планують інтегрувати в Дію

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.

Так, Державна служба з надзвичайних ситуацій за дорученням уряду та РНБО провадить роботу зі створення єдиної інформаційної системи "Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту". Це надасть українцям можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом, зауважив Вітовецький.

До адміністрування системи планується залучити представників обласних, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС. Також ведуться перемовини з Мінцифрою про інтеграцію сервісу в застосунок для смартфонів Дія.



"Це перспектива декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс", - зазначив представник ДСНС.



Вітовецький стверджує, що офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних продуктів, які сьогодні функціонують в інформаційному просторі, оскільки її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.