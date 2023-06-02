У застосунку "Київ Цифровий" віднині є офлайн-мапа укриттів: як скористатися

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Щоб користуватися мапою укриттів поза мережею, користувачам достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі", – йдеться у повідомленні.

У налаштуваннях мешканці столиці можуть переглянути, який обсяг на пристрої займають мапи, та видалити їх за потреби.

Також з'явилася можливість поінформувати владу про закриті укриття.

"Якщо у вас не вийшло потрапити в укриття, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття". Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію", – пояснили в КМДА.

Що передувало

Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії.

2 червня він доручив двом міністрам перевірити стан сховищ у Києві та по Україні.