У застосунку "Київ Цифровий" віднині є офлайн-мапа укриттів: як скористатися
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася офлайн-мапа укриттів. Користувачі можуть відшукати там найближче сховище, а також поскаржитись владі, якщо воно недоступне
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Щоб користуватися мапою укриттів поза мережею, користувачам достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі", – йдеться у повідомленні.
У налаштуваннях мешканці столиці можуть переглянути, який обсяг на пристрої займають мапи, та видалити їх за потреби.
Також з'явилася можливість поінформувати владу про закриті укриття.
"Якщо у вас не вийшло потрапити в укриття, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття". Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію", – пояснили в КМДА.
Що передувало
Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії.
2 червня він доручив двом міністрам перевірити стан сховищ у Києві та по Україні.
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