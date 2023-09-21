Мапа Пунктів незламності стане доступною в Дії
До початку нового опалювального сезону в Україні планують запустити новий сервіс у Дії, в якому буде вся важлива інформація про Пункти незламності
Про це повідомив очільник уряду України Денис Шмигаль.
"Минулої осені, після початку повітряних атак Росії на нашу енергетику, за ініціативи президента України була розгорнута мережа Пунктів незламності — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок", - нагадав він.
За його словами, після закінчення опалювального сезону влада продовжувала вдосконалювати мережу. Міністерства було доручено цифровізувати дані про Пункти незламності в Дії.
"Це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання", - зазначив Шмигаль.
Він зазначив, що запустити проєкт планують до початку опалювального сезону.
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Уряд іще в серпні доручив місцевій владі навести лад у Пунктах незламності з огляду на наближення осінньо-зимового періоду. 12 вересня Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.
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