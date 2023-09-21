Мапа Пунктів незламності стане доступною в Дії

Про це повідомив очільник уряду України Денис Шмигаль.

"Минулої осені, після початку повітряних атак Росії на нашу енергетику, за ініціативи президента України була розгорнута мережа Пунктів незламності — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок", - нагадав він.

За його словами, після закінчення опалювального сезону влада продовжувала вдосконалювати мережу. Міністерства було доручено цифровізувати дані про Пункти незламності в Дії.

"Це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що запустити проєкт планують до початку опалювального сезону.