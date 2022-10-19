Пушкін - це символ імперіалізму, який ідентичний російському триколору в містах України, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький переконаний, що Україна має позбутись всіх символів російського імперіалізму
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я ще раз хочу наголосити, що нам потрібно позбутись символів російського імперіалізму. Тому ми й приймаємо закон про гуманітарну деколонізацію. Пушкіна використовували, як символ імперіалізму, це не в ньому справа. Річ у тому, що бюсти Пушкіна є символами імперіалізму”, - пояснив Княжицький
Народний депутат порівняв памʼятники російським діячам культури з триколором в українських містах
"Якщо ви поставите прапор країни агресора в центрі Києва і скажете, що просто любите червоний, білий та синій кольори, то це не означає, що ці кольори погані і що їх потрібно заборонити. Звісно, що ні. Кольори не мають значення, що це прапор. Бюсти Пушкіна є такими самими прапорами, як червоний, білий та синій. Тому переслідувати студентів, які забрали бюст Пушкіна, те ж саме, що переслідувати українського солдата, який скидає російський прапор в деокупованих містах", - додав він.
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