Путін 20 квітня проведе зустріч з російськими олігархами, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання стверджують, що у середу, 20 квітня, Путін зустрінеться з керівниками та власниками великого бізнесу.

Про порядок денний зустрічі її учасникам нічого не повідомляли, на правах анонімності зазначили співрозмовники Bloomberg.

Минулого разу Путін скликав зібрання представників російського бізнесу 24 лютого, у день, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. Пізніше Європейський Союз на підставі цієї зустрічі запровадив санкції до кількох її учасників, які були ідентифіковані, як члени ближнього кола олігархів, наближених до російського диктатора.

17 квітня Bloomberg повідомив, що російський мільярдер Роман Абрамович відвідав Київ з метою відновити мирні переговори між Росією і Україною.

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