Путін 20 квітня проведе зустріч з російськими олігархами, - Bloomberg
Президент РФ Володимир Путін 20 квітня має зустрітися з представниками великого бізнесу
Про це повідомляє Bloomberg.
Джерела видання стверджують, що у середу, 20 квітня, Путін зустрінеться з керівниками та власниками великого бізнесу.
Про порядок денний зустрічі її учасникам нічого не повідомляли, на правах анонімності зазначили співрозмовники Bloomberg.
Минулого разу Путін скликав зібрання представників російського бізнесу 24 лютого, у день, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. Пізніше Європейський Союз на підставі цієї зустрічі запровадив санкції до кількох її учасників, які були ідентифіковані, як члени ближнього кола олігархів, наближених до російського диктатора.
- 17 квітня Bloomberg повідомив, що російський мільярдер Роман Абрамович відвідав Київ з метою відновити мирні переговори між Росією і Україною.
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