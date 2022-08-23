Будь-яка розсудлива людина розуміє, що українським спецслужбам не потрібна якась там Дугіна. Навіть її батько, пихатий графоман Олександр Дугін, ні на що не впливає. Коли кажуть, що він є ідейним натхненником Путіна, це виглядає смішно. Путін – офіцер КДБ. А Дугін – агент КДБ. Це просто однакові погляди на світ. У Путіна вони завжди були такими.

Але Путін знає, навіщо йому це все. Не випадково він сам бере участь у комедії та навіть нагородив загиблу пропагандистку орденом. Він діє за чеченським сценарієм. Йому треба зобразити українців терористами та вбивцями насамперед в очах власної аудиторії. Йому потрібно, щоб росіяни ненавиділи, боялися і схвалювали будь-які страшні злочини своєї країни та армії – які б ще "червоні лінії" не перейшли мерзотники з Кремля.