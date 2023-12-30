Путін готовий далі воювати: Портников про 2024 рік та розвиток подій після виборів у США

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"На мою думку, Росія буде думати про свої плани на 2025 рік після президентських виборів у США, це раз. Після того, як РФ усвідомить, яку частину української території вона контролює на листопад 2024 року, це два. Після того, як вона зрозуміє, наскільки дестабілізована ситуація в Україні на листопад 2024 року, це три. Уявіть собі, що в день, коли будуть відомі результати виборів президента США, буде засідання Ради безпеки в закритому режимі, і всі ці фактори ляжуть на стіл: територія, кількість мобілізованих на фронті з російського боку, внутрішньополітична дестабілізація України - з цього вони будуть виходити, що їм робити", - пояснив журналіст.

На його думку, російське політичне керівництво взагалі не буде обговорювати можливість закінчення війни, їх взагалі це не цікавить. Але вони можуть обговорювати можливість переведення війни з інтенсивної фази у неінтенсивну, і які політичні заходи вони для цього можуть вжити, але враховуючи постать нового американського президента. А до цього моменту вони просто будуть цю ситуацію тягнути. Це один варіант розвитку подій.

"Інший варіант розвитку подій - вже самі американці спробують з ними про щось домовитися, але я не думаю, що ці домовленості будуть для нас приємними, тому що знову-таки уявіть собі домовленості між США і Росією у 2024 році. У будь-якому разі ми прекрасно з вами розуміємо, що у 2024 році 20% української території не можуть бути звільнені від російських окупантів, для цього немає передумов. Може бути наступ, якісь результати цього наступу, це правда. Тому що у нас збереглося 95% техніки, яку нам постачали союзники. Ми не без зброї знаходимось, але потрібні снаряди, бо цього недостатньо", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, війна – непередбачувана, тому дуже важко давати прогнози.

"Ясно інше - Володимир Путін готовий далі воювати. Ми вже розуміємо, що це війна на довгу дистанцію, і ми маємо адаптуватися до війни на довгу дистанцію, а не розповідати людям казок, і це дуже важлива річ. Тому що багато що відбувається з настроєм суспільства через завищені очікування, а це найбільший ворог будь-якої війни. У війні головне – реалізм. Я вважаю, що люди, які реалістично налаштовані, якраз залишаються з більш міцними нервами, адже міцні нерви - це головна запорука виживання у війні. Якщо ви сприймаєте факти, стежите за їх реалістичністю й обмежуєте їх кількість, то ви маєте набагато більші можливості пережити цю непросто епоху і бути корисними державі, ніж ті, хто живе або в рожевих, або в чорних окулярах. Зніміть окуляри, подивіться на світ, який не є простим, але він створює перспективи", - резюмував Портников.

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