Три сценарії війни в Україні у 2024 році та чому США штовхають Україну до оборони й переговорів. Акценти світових ЗМІ 29 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 29 грудня.

Останній в цьому році пакет військової допомоги від США та повільне просування російських військ

Фото: Українська Бронетехніка

У The New York Times написали статтю про те, що нещодавній прогрес армії Росії навколо села Роботине є "тверезою подією для України на тлі зменшення військової допомоги Заходу", адже РФ повернула собі частину земель, важко завойованих Україною під час контрнаступу.

"Ситуація підкріпила останні реалії війни: оскільки українській контрнаступ зупинився, ЗСУ зараз у багатьох місцях відстають. Окрім Роботине на півдні, вони також борються на сході, майже відступивши від міста Мар’їнка, повідомили цього тижня чиновники. Поглиблюючи свої виклики, Київ усе більше стурбований тим, що його військові не матимуть ресурсів, щоб продовжувати боротьбу", - пишуть американські журналісти.

У середу Вашингтон оголосив, що надає Києву останній схвалений Конгресом пакет військової допомоги.

"Зараз ми втрачаємо деякі позиції, але якщо допомога США затримається, ми почнемо втрачати міста", – заявив минулого тижня в інтерв’ю Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. "Без американських боєприпасів ми починаємо втрачати територію, яку було важко завойовано цього літа".

Минулого тижня Конгрес США знову відмовився ухвалити пакет безпеки для України вартістю 60 мільярдів доларів, відклавши переговори на наступний рік.

Хоча певна військова допомога все ще може надходити з окремої програми, яку контролює Пентагон, адміністрація президента Байдена зараз використовує останні залишки коштів, які вже схвалив Конгрес. Пакет у розмірі 250 мільйонів доларів, оголошений у середу, який включає обладнання протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та понад 15 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, ймовірно, є останнім траншем доступного фінансування, за словами американських чиновників.

Українські військові стверджують, що їхні війська стикаються з нестачею критичного обладнання та боєприпасів. Деякі солдати та командири сказали, що нестача зброї змусила їх скоротити деякі операції та перейти до оборонної стратегії.

Прикладом може бути ситуація навколо села Роботине, що на півдні Запорізької області.

Українські бригади, навчені та оснащені на заході, повернули село в серпні після тижнів боїв. Але вашингтонська дослідницька група Інституту вивчення війни заявила в середу, що російські війська наразі повернули позиції, захоплені Україною під час контрнаступу, "ймовірно, після того, як українські сили відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботина на зиму".

Наразі успіхи Росії були обмеженими: карти поля бою з відкритим кодом показують, що її війська ледве відвоювали кілька квадратних кілометрів території на флангах Роботине. Але Олександр Тарнавський, керівник українських військ на півдні, визнав BBC у середу, що "ситуація в нашому секторі надзвичайно складна".

Оскільки українські війська виснажені місяцями виснажливих боїв, Москва чинить тиск уздовж лінії фронту, щоб зменшити здатність Києва вивести свої підрозділи та поповнити їх для майбутніх наступів, сказав Джек Уотлінг, науковий співробітник і фахівець із сухопутних війн у Royal United. Інститут послуг у Великобританії.

"Росіяни матимуть перевагу протягом наступних кількох місяців", — сказав Уотлінг. Водночас він додав, що "вони не зможуть вирішити конфлікт у найближчі кілька місяців" через дорогий спосіб боротьби Москви, який передбачає величезні людські і матеріальні втрати за обмежені територіальні переваги. Вотлінг також сказав, якщо союзники України продовжуватимуть надсилати більше зброї, динаміка на полі бою може змінитися.

У The Washington Post відзначили, що скромний пакет озброєнь США для України — який, імовірно, буде останнім, доки Конгрес не затвердить нове фінансування — був зустрінутий у Києві з прохолодною вдячністю.

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Байдену за зброю, яка "задовольнить найнагальніші потреби України".

Єгор Чернієв, депутат Верховної Ради України, сказав, що пакет "покликаний лише ненадовго втримати нас, але він не в змозі змінити ситуацію на полі бою на нашу користь чи навіть дати нам ефективний опір". І незрозуміло, чи отримає Україна більше допомоги від свого найбільшого спонсора.

Українські чиновники попереджають, що без надходження нових коштів деякі зарплати та соціальні виплати можуть постраждати, починаючи з січня. Лише фінансова допомога Вашингтона становить приблизно третину бюджету України. Західна допомога є критично важливою для продовження роботи цивільних підприємств.

Додатково до бюджетних обмежень Зеленський заявив минулого тижня, що українське військове керівництво представило план мобілізації до 500 000 додаткових військових для боротьби з Росією — що, за оцінками Зеленського, коштуватиме країні приблизно 13 мільярдів доларів. "Я хотів би знати, звідки будуть гроші", – сказав Зеленський під час прес-конференції в Києві.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив Forbes у середу, що Україна "вичерпала свій внутрішній потенціал для фінансування військових потреб".

США змінюють стратегію щодо України: від звільнення всіх територій до оборони і переговорів

Фото: reuters

У Politico припустили на основі розмов з анонімними джерелами в адміністрації Байдена, що через невизначеність щодо 2024 року Білий дім "тихо змінює свою стратегію в Україні". Протягом двох років Байден і Зеленський були зосереджені на тому, щоб вигнати Росію з України, але зараз Вашингтон "обговорює перехід до більш оборонної позиції".

"У зв’язку з тим, що допомога США та Європи Україні зараз під серйозною загрозою, адміністрація Байдена та європейські чиновники тихо зміщують увагу з підтримки мети України щодо повної перемоги над Росією на покращення її позицій у можливих переговорах щодо припинення війни. Такі переговори, ймовірно, означатимуть віддачу частини України Росії", - пишуть у виданні.

Хоча Білий дім і Пентагон публічно наполягають на відсутності офіційних змін у політиці адміністрації — що вони все ще підтримують мету України повністю витіснити російську армію з країни. Але разом із самими українцями американські та європейські офіційні особи зараз обговорюють передислокацію сил Києва від контрнаступу, який здебільшого провалився, на більш сильну оборонну позицію проти російських сил на сході, за словами чиновника адміністрації США та європейського дипломата і це підтверджено високопосадовцем адміністрації.

Ці зусилля також включають зміцнення систем протиповітряної оборони та будівництво укріплень, загороджень із колючого дроту, протитанкових перешкод і ровів уздовж північного кордону України з Білоруссю, кажуть ці чиновники. Крім того, адміністрація Байдена зосереджена на швидкому відродженні власної оборонної промисловості України для постачання вкрай необхідної зброї.

Представник адміністрації сказав Politico, що більша частина цього стратегічного переходу до оборони спрямована на зміцнення позиції України в будь-яких майбутніх переговорах. "Єдиний спосіб, яким ця війна закінчиться — це переговори", — сказав офіційний представник Білого дому, який залишився анонімним, оскільки вони не мають права говорити для протоколу. "Ми хочемо, щоб Україна мала найсильнішу позицію, коли це станеться".

Водночас речник підкреслив, що жодних переговорів поки не планується, а українські війська досі ведуть наступ на місцях і продовжують вбивати та ранити тисячі російських військових.

"Для Байдена в кращому випадку складно буде впоратися з майже дворічною війною в розпал важкої виборчої кампанії — коли колишній президент Дональд Трамп та інші кандидати від Республіканської партії відкрито висміюють його зусилля. Звідси і перехід України до більш оборонної позиції", - констатують у виданні.

У CNN написали статтю, що "надії України на перемогу тьмяніють перед обличчям зменшення підтримки Заходу та невблаганної військової машини Путіна". Ще рік тому президент України Володимир Зеленський вирушив прямо з поля бою під Бахмутом, щоб виступити перед Конгресом США та зустрітися з президентом Джо Байденом. Його вшановували як героя, рішучість України протистояти російській агресії зустріла сильну підтримку обох партій у Вашингтоні. Але через рік перспективи виглядають набагато похмурішими.

"Довгоочікуваний український наступ на півдні досяг незначного прогресу. Росія, здається, поки що витримала міжнародні санкції та перетворила свою економіку на військову машину. Російський спосіб ведення війни, поглинаючи жахливі втрати людей і техніки, але кидаючи ще більші в бій, притупив тактичну та технологічну перевагу української армії, як визнав генерал Залужний. Настрій у Москві, здається, похмуро рішучий: цілі "спецвійськової операції" будуть досягнуті, а бойові дії триватимуть до тих пір", - пишуть у CNN.

У міру того, як довга лінія фронту дедалі більше твердіє, Кремль відчуває більший скептицизм серед західних прихильників Києва щодо того, що Україна може повернути всі свої території, які все ще окуповані російськими військами.

"Російський президент Володимир Путін насолоджується набагато більш пристрасною атмосферою у Вашингтоні, де багато хто в Республіканській партії ставить під сумнів мету надсилання Україні ще однієї допомоги на суму 61 ​​мільярд доларів, як того вимагає адміністрація Байдена, оцінюючи, що це мало чого досягне на полі бою. На своїй першій прес-конференції наприкінці року з початку конфлікту Путін з насмішкою заявив: "Україна сьогодні майже нічого не виробляє, все надходить із Заходу, але безкоштовні речі колись закінчаться, і, здається, вже закінчилися", - пишуть у CNN.

У той же час прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував пакет фінансової допомоги ЄС для України на суму 55 мільярдів доларів, що спонукало одного німецького політика сказати, що "це все одно, що Путін сидить з нами за столом".

"Зеленський, який, за його власним нещодавнім визнанням, втомився, має дедалі важчу роботу як головного продавця в Україні, оскільки події на Близькому Сході відволікають увагу від України як міжнародної кризи номер один. У першу річницю вторгнення він передбачив , що "2023 рік буде роком нашої перемоги!" Навряд чи він зробить такий же оптимістичний прогноз на наступний рік", - відзначають американські журналісти.

Але й Росія не позбавлена ​​власних вразливостей, але вони більш довгострокові. Конфлікт загострив демографічну кризу через еміграцію та втрати на полі битви. У 2022 році з Росії виїхало майже 750 тисяч осіб. Аналітики очікують, що цього року ще більша кількість проголосує своїми ногами. Нестача робочої сили сприяє зростанню зарплат і, отже, інфляції. Ухилення від санкцій і збереження промислового виробництва має свою ціну, причому більша частина цього виробництва тепер спрямована на компенсацію приголомшливих втрат на полі бою, а дефіцит бюджету зростає відповідно. Довгостроковий прогноз для російської економіки є похмурим – і це може бути найбільш фундаментальною спадщиною Путіна.

Та, як колись сказав економіст Джон Мейнард Кейнс, "у довгостроковій перспективі ми всі мертві".

"У короткостроковій перспективі Путін виглядає неприступним. Переобрання в березні є формальністю (Кремль це вже визнав). Порівняйте це зі США, де гарячковий рік кампанії може закінчитися тим, що Дональд Трамп готується до свого другого терміну. Це кошмар Києва і мрія Москви", - наголошують у CNN.

У BBC прогнозують три сценарії війни в Україні на 2024 рік:

Війна триватиме, але не нескінченно. Перспективи закінчення війни в Україні залишаються похмурими. Але у зв’язку з нерішучістю Заходу, і за відсутності державного перевороту чи проблем зі здоров’ям, які призведуть до смерті Путіна, єдиним передбачуваним результатом буде врегулювання шляхом переговорів, від якого поки що обидві сторони продовжують відмовлятися.

Попереду рік консолідації. Військовий хід цієї війни у ​​2024 році визначатиметься в Москві, Києві, Вашингтоні, Брюсселі, Пекіні, Тегерані та Пхеньяні більше, ніж в Авдіївці, Токмаку, Краматорську чи на будь-якому зі спустошених полів битв уздовж лінії фронту.

Україна буде тиснути на Росію навколо Криму. До початку літа Україна вперше зможе використати американські винищувачі F16, які, як сподіваються, покращать її здатність протистояти російській авіації та посилять власну протиповітряну оборону. Найбільш стратегічно важливою частиною України, яка залишається окупованою Росією, є Крим, який військові називають "вирішальною територією".