The New York Times News:

Американські журналісти New York Times News написали аналітичну статтю про те, що Володимир Путін готує росіян до тривалої боротьби. Адже російський лідер відмовився від удавання, що життя продовжується, як і раніше, незважаючи на війну, про що свідчить швидке визнання Кремлем масових жертв серед їх військових, завданих Україною минулих вихідних. На кадрах, опублікованих Кремлем у новорічну ніч, видно, як президент Володимир Путін спілкується з солдатами, закликаючи їх: "Ми не можемо ні від чого відмовитися. Ми повинні тільки боротися, тільки продовжувати".

Також журналісти New York Times News присвятили статтю українській ППО, пишучи, що захист від російських безпілотників коштує дорого, але ці витрати того варті. Безпілотники Shahed-136, які використовує Росія та постачає Іран, відносно дешеві, тоді як набір зброї, яка використовується для їх стрільби з неба, на думку експертів, набагато дорожчий. Тому вже починає виникати питання: як довго Україна зможе підтримувати свої зусилля, коли багато її оборонних заходів коштують набагато дорожче, ніж ці російські безпілотники, яких десятками на день збивають українські військові?

Wall Street Journal:

Журналісти американського видання Wall Street Journal присвятили розгорнутий матеріал про діджитал-успіхи українських військових. Міжнародні експерти констатують, що українська армія за 10 місяців війни змогла досягти значних успіхів, на які Пентагону знадобились десятки років і мільярди доларів. Адже мережа безпілотників, об’єднаних супутниковим зв’язком (Starlink), надає військовим можливість швидкої розвідки, координації та точності у бойових діях. Це результати співпраці багатьох людей та організацій. Все це дозволяє українцям боротися на рівних з чисельно переважаючими силами супротивника, могти знаходити вразливі місця незграбної російської армії.

Також американські журналісти написали статтю про те, Росія переміщує вогонь на лінії фронту з Бахмута. Зокрема, вони зазначають, що деякі українські офіцери кажуть, що опір змусив Росію пом'якшити наступ на Бахмут і перекинути ресурси на прилеглі території, зокрема перемістила бронетехніку та артилерійський вогонь у бік сусіднього міста Соледар. Бахмут і Соледар є частиною одного фронту, і раніше навколо обох міст не вщухали бої. Послаблення зіткнень в одному районі не означає, що росіяни повністю відмовилися від захоплення Бахмута, а скоріше вказує на те, що опір України змусив переосмислити ситуацію.

The Washington Post:

Журналісти The Washington Post написали розлогу статтю про "Тіндер в окопах: як війна змінила кохання та секс в Україні". Вторгнення Росії в Україну перевернуло майже кожен аспект повсякденного життя, створивши, м’яко кажучи, проблеми, які є більш нагальними, ніж вдале побачення у Тіндер. Країні загрожує економічний колапс. Сирени повітряної тривоги щодня попереджають про російське бомбардування, а українські солдати ведуть нещадну боротьбу за території на сході. Але інтимність стала ще однією жертвою. Інтерв’ю з понад десятком солдатів, психологів, власників секс-шопів та інших людей в Україні показують, що реальність набагато темніша за воєнні романи, створені Голлівудом. Декілька бійців розповіли про те, як ходять на побачення завдяки Тіндер, коли мають таку можливість. Більшість констатує, що їм дуже важко просто розмовляти і проявляти ніжність, адже їх реальність – геть інша, тому складно переключатися.

"Це справжня травма, а травма і романтика не йдуть разом", – сказав секс-терапевт з Києва: "Коли люди борються за виживання, вони не думають про близькість, про секс, тому що це задоволення, відпочинок… На війні немає часу на задоволення. Немає часу на відпочинок". Тому солдати часто змушені придушити свої почуття в зоні бойових дій.

CNN:

У виданні CNN присвятили статтю соціальній темі – народженню дітей в Україні під час війни на прикладі однієї родини з Києва, що чекає народження двійні. За словами батьків, вся ця ситуація для них, як "постійна лотерея", коли не знає, яка карта тобі випаде і чого чекати.

"34-річна Катерина на восьмому місяці вагітності. Вона не дуже відпочиває перед важливим днем. Сирени повітряної тривоги ревуть майже щодня, часто чути вже знайомий гул вибухів. Їхнє життя залежить від запланованих відключень електроенергії, оскільки електроенергія розподіляється між регіонами, щоб пом’якшити наслідки ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України", розповідають в CNN.

Також у CNN написали статтю про те, що у Росії розпочалася гра у звинувачення після того, як Москва заявила, що використання мобільних телефонів її власних військ призвело до ракетного удару в Макіївці, внаслідок якого загинули десятки, а то й сотні солдат РФ. У CNN зазначили, що між російським урядом і деякими прокремлівськими лідерами та військовими експертами почалася рідкісна публічна гра в звинувачення. У Міноборони Росії заявили, що "основною причиною" удару в окупованому місті Макіївка стало масове використання російськими солдатами мобільних телефонів "всупереч забороні" що дозволило Україні "відстежувати та визначати координати місця розташування солдат". Але цей звіт був гнівно відкинутий впливовими російськими військовими блогерами.

ABC News:

Видання ABC News опублікувало інтерв’ю з главою української розвідки Кирилом Будановим, який повідомив, що варто очкувати нових ударів "все глибше і глибше" по Росії. Однак він не уточнив, чи стоятиме за ними Україна. Україна не взяла на себе відповідальність за напад 26 грудня на російську авіабазу Енгельс, яка розташована понад 800 миль від українського кордону, але Буданов зізнався, що "радий це бачити". Він додав, що зможе прокоментувати відповідальність своєї країни за атаки лише після закінчення війни. А на запитання про напади на Крим, який був незаконно анексований Росією у 2014 році, Буданов сказав: "Крим – це українська територія, ми можемо застосувати на своїй території будь-яку зброю".

The Guardian:

Британське видання The Guardian підкреслило важливість того, що рівень сховищ природного газу у країнах ЄС зараз високий, незважаючи на спроби Росії перекрити постачання до Європи. Минулого року 27 країн ЄС запаслися газом на випадок зимового дефіциту. Комісія ЄС підрахувала, що станом на середу рівні спільних сховищ газу становлять майже 84%. Зазначається, що рівень у грудні був на 13% вищим за середній показник 2016-2018 років. Російський трубопровідний газ становив 40% усього газу, імпортованого Європою до того, як Володимир Путін наказав своїм військам увійти в Україну в лютому, але зараз впав приблизно до 9%. Ціни на енергоносії також впали, частково через м’яку зимову погоду в Європі.

BBC:

Британські журналісти BBC написали великий репортаж про жахіття війни для населення Бахмута та його інфраструктури, складності з якими стикаються українські військові, розповідаючи про боротьбу з російським натиском у місті "на кінці світу". "Це найжорсткіша операція, яку я коли-небудь бачив. Ворог робить найсильніший штурм саме на Бахмута. Таких військ ми ще не бачили", — розповідає український командир. Командир Скала, як його називають, керує українською операцією з оборони міста Бахмут на східному Донбасі з підпільної камери непоказної вулиці. Це один із головних командних центрів українських військових у місті, і тут мало хто є з журналістів. "Високий здоровенний чоловік із блискучими очима дивиться пряму трансляцію з дрона, що ширяє за східною околицею міста, на великому екрані в центрі кімнати", - розповідають у BBC.

Le Figaro:

Французькі журналісти видання Le Figaro акцентували на тому, що Франція передасть Україні броньовані машини AMX-10RC. Таку обіцянку дав президент Франції Макрон у розмові із Володимиром Зеленським. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок. Згодом президент Зеленський підтвердив домовленість про передачу бронетехніки.

AMX-10rc - французький важкий бронеавтомобіль з 105-мм гарматою, яка стріляє на 2 км. Створений фірмою Satory Military Vehicles за замовленням ЗС Франції. Призначався на роль розвідувальної машини, здатної також до боротьби з ворожою бронетехнікою. Загалом у французькій армії є 247 AMX-10, за даними Міністерства збройних сил, ця цифра буде переглянута в бік зменшення через їх вік і зношеність бронетехніки. Їх замінюють на "Ягуар", який починає надходити в окремі підрозділи.

Також французькі журналісти присвятили аналітичну статтю новим українським удар завданим системою HIMARS, які "розгойдують російську армію". Вони зазначають, що туман війни, дезінформація та цензура огортають щільною пеленою драматичні події, які відбулися в ніч з 31 грудня на 1 січня у передмісті Донецька Макіївці, де українська армія з грізних комплексів HIMARS завдала удару. "До біса нищівний новорічний подарунок для Володимира Путіна , який майже одночасно в оточенні солдатів оголосив, що 2023 рік буде роком перемоги", - пишуть французи.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти Gazeta Wyborcza написали статтю про "бійку кремлівських бульдогів, яка вилізла з-під килима", серед яких лідирує глава групи Вагнера. Євген Пригожин, нині головний кондотьєр Росії, сміливо нападає на найважливіших путінських сановників. І він не одиночний бойовик. "Бульдоги починають кусатися не під кремлівським килимом, а цілком відкрито", - пишуть у Gazeta Wyborcza і додають, що не переможна, не маленька, але дуже кривава путінська "невійна" рано чи пізно призведе до придушення цапів відбувайла, винних у її розв’язуванні та фатальному для Москви веденні.

Також польські журналісти присвятили статтю закуліссю самітів ЄС, в яких впродовж року обговорювалася допомога Україні. Країни ЄС виділили 12 мільярдів євро на оснащення та навчання української армії. Як війна в Україні змінила Європу? Намагалися з’ясувати у Gazeta Wyborcza.

Крім цього, польські журналісти акцентували на заяві члена Ради Інституту національної пам’яті, який провокативно заявив наступне: "Складається враження, що російська агресія проти України була просто домовлена ​​з Німеччиною". Німці будуть це рішуче заперечувати, але, схоже, російська агресія проти України була просто погоджена з німцями. Це мала бути маленька війна – як припускав Путін, – під час якої Росія захопить Україну протягом тижня їх зустрінуть квітами, – сказав професор Войцех Поляк.

Der Spiegel:

Німецькі журналісти Der Spiegel звернули увагу на інформацію про те, що ймовірно, Путін перекидає до Криму нові підрозділи. За інформацією української спецслужби, Росія посилює свої війська на окупованому півострові. Росія перекине нові підрозділи на північ Криму, заявив речник Головного управління розвідки України Андрій Черняк. Там і на окупованій частині Херсонської області продовжать будувати фортифікаційні споруди, йдеться в повідомленні. Росія "зараз докладатиме максимум зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор до Криму", сказав Черняк. Однак Україна буде "атакувати по позиціях росіян на всій окупованій території".

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