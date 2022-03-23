Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму, – українська розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає "Espreso.TV".

"Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що таким чином влада РФ намагається відреагувати на панічні настрої серед російських громадян, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року.

"Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму", - додають наші розвідники.

Цікаво, що в перших рядах "втікачів" – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзначає, що такими діями Володимир Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і "починають розуміти непевність свого правового статусу".



Нагадаємо, окупанти планують відрізати Південь та Схід України, щоб зробити коридори до окупованого Криму та Придністров’я, - Костенко

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