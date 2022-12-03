Путін і Симоньян посилають на смерть своє населення, аби не потрапити до Гаазького суду, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський зазначив, що Путін та пропагандисти не тільки втягують у зону відповідальності мільйони російських громадян, вони посилають їх на смерть
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В чому основне гасло Путіна, який зустрічався з матерями. Він сказав, що найбільше щастя для їхніх синів - це померти за нього, за Путіна, за його владу, інакше вони помруть від алкоголізму. Це взагалі певна сюрреалістична сцена. Звичайно, ця зустріч із міфічними матерями", - підкреслив Піонтковський.
За словами політолога, Путін і Симоньян нав'язують російському народу йти та вмирати за те, щоб їх не відправили до Гааги.
"Вони кажуть: ми чекали цілі війни в Україні - денацифікація, демілітаризація, повернення НАТО на кордони 90-го року, захист великого Донбаського народу не заради того, щоб нас відправили в Гаагу. Йдіть й помирайте на Донбасі та в Криму. Більше нічого не залишилося у російської пропаганди, російського офіціозу, російської влади, російського президента. Їм більш нема з чим звернутися до свого народу", - додав Піонтковський.
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