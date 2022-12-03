Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В чому основне гасло Путіна, який зустрічався з матерями. Він сказав, що найбільше щастя для їхніх синів - це померти за нього, за Путіна, за його владу, інакше вони помруть від алкоголізму. Це взагалі певна сюрреалістична сцена. Звичайно, ця зустріч із міфічними матерями", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, Путін і Симоньян нав'язують російському народу йти та вмирати за те, щоб їх не відправили до Гааги.

"Вони кажуть: ми чекали цілі війни в Україні - денацифікація, демілітаризація, повернення НАТО на кордони 90-го року, захист великого Донбаського народу не заради того, щоб нас відправили в Гаагу. Йдіть й помирайте на Донбасі та в Криму. Більше нічого не залишилося у російської пропаганди, російського офіціозу, російської влади, російського президента. Їм більш нема з чим звернутися до свого народу", - додав Піонтковський.

2 грудня Шольц у розмові з Путіним закликав його вивести війська з України.

Росія продовжує висувати умови про капітуляцію України, що свідчить про незацікавленість Кремля у досягнення миру на справедливих умовах

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