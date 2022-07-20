Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком на телеканалі "Еспресо".

"Те, що Путін відійшов від довгих столів та виліз із бункера, це вже плюс. Але те, що президент РФ лишився в ізоляції, говорить про дуже багато", - зазначив Ягун.

Генерал-майор СБУ додав, що візити Путіна дуже обмежені.

"Путін мало куди виїжджає: в Середню Азію до своїх посіпак, може ще в Іран, Північну Корею. Або якщо попроситься, його в Делі приймуть, хоча далеко летіти й облітати багато. Ситуація така. Не думаю, що він вийшов на якийсь значний рівень у міжнародних відносинах", - зауважив Віктор Ягун.

Генерал-майор СБУ відзначив, що з Росією не буде жодних перемовин, поки не закінчиться війна.

"Україна чітко сказала, що поки Росія не перестане говорити ультиматумами й не почне виведення своїх військ з нашої території, про жодні перемовини не йде мова. Наші партнери також багато віддали для перемоги України. Навіть Німеччина сказала, що жодних домовленостей не може бути, поки не буде завершено війну й компенсовано втрати", - наголосив Ягун.

19 липня на зустрічі в Тегерані президент Туреччини Ердоган принизив президента Росії Путіна.

Того ж дня Володимир Путін сказав, що військові РФ відійшли від Києва, "аби створити умови для переговорів" з Україною.

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