Російські війська відійшли від Києва, щоб створити умови для переговорів, - Путін
Президент Росії Володимир Путін сказав, що військові РФ відійшли від Києва, "аби створити умови для переговорів" з Україною
Про це Путін заявив на зустрічі лідерів Ірану, Туреччини й РФ, передає російське РБК.
Так, очільник Російської Федерації звинуватив українську сторону в нібито невиконанні стамбульських домовленостей, але яких конкретно, не сказав.
"Для того щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має", - зазначив Путін.
- 19 липня, у Тегерані відбулася зустріч лідерів Ірану, Туреччини та Росії. Передбачалося, що обговорюватимуться експорт зерна, Сирія та Україна. А президент Туреччини Ердоган, чиї тісні зв’язки з Києвом і Москвою дозволили йому бути посередником у перемовинах, сподівався отримати гарантії від Путіна.
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