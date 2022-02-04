Путін - ху*ло: українські фанати заспівали легендарну пісню у півфіналі Євро-2022 проти Росії і отримали зауваження від диктора
Українські вболівальники яскраво підтримують нашу збірну у півфінальному матчі проти Росії на Євро-2022 з футзалу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна грає з Росією у півфіналі Євро-2022. Станом на 16 хвилину наша збірна поступається з рахунком 1:2, але зберігає великі шанси на успіх.
Вболівальники, які приїхали підтримати збірну в Амстердам (Нідерланди) яскраво запалюють на трибунах. Українські фанати не замовкають на жодну хвилину.
Легендарна пісня "Путін-ху*ло" також присутня на європейських трибунах і заряджає наших гравців на успіх.
Диктор на арені звернувся до фанів і попросив українською мовою зупинити пісні "неспортивного характеру", що викликало яскравий сміх у публіки
- Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.
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