Путін - ху*ло: українські фанати заспівали легендарну пісню у півфіналі Євро-2022 проти Росії і отримали зауваження від диктора

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Україна грає з Росією у півфіналі Євро-2022. Станом на 16 хвилину наша збірна поступається з рахунком 1:2, але зберігає великі шанси на успіх.



Вболівальники, які приїхали підтримати збірну в Амстердам (Нідерланди) яскраво запалюють на трибунах. Українські фанати не замовкають на жодну хвилину.



Легендарна пісня "Путін-ху*ло" також присутня на європейських трибунах і заряджає наших гравців на успіх.



Диктор на арені звернувся до фанів і попросив українською мовою зупинити пісні "неспортивного характеру", що викликало яскравий сміх у публіки

Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.

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