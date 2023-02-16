Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає Укрінформ.

За його словами, за останні два тижні Росія зазнала найбільших втрат з часу першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну. А російське військове керівництво вже розгорнуло переважну більшість резервістів, призваних у рамках так званої часткової мобілізації, своєю чергою в ПВК Вагнера заявили про припинення схеми вербування в’язнів.

Тож Стаббс вважає, що "можливості для Путіна і його воєначальників продовжувати розв’язану ними війну видаються обмеженими": або "продовжувати виснажувати свої сили, скорочуючи масштаби своїх цілей" або ж "проводити подальшу мобілізацію".

"Але є й інший варіант: Путін може закінчити цю війну зараз, вивести всі російські війська з суверенної території України і таким чином припинити безглузде принесення в жертву тисяч інших простих росіян", - зауважує дипломат.

Він вважає надання Україні підтримки, "необхідної їй для самозахисту і витіснення Росії з її суверенної території", найшвидшим і єдиним шляхом до справедливого і тривалого миру. Стаббс нагадав, що у підписаній 8 лютого Спільній британсько-українській декларації було підтверджено "відданість наших країн стояти пліч-о-пліч перед обличчям російської агресії".

"Британія співпрацює з Україною, щоб допомогти розбудовувати її довгострокові силові структури і спроможності, звести нанівець російські здобутки та розбудовувати сили стримування майбутнього. Ми будемо підтримувати наших українських друзів у їхній боротьбі за звільнення своєї батьківщини. Суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України будуть повністю відновлені", - зазначив він.