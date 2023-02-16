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Путін має обмежені можливості для продовження війни в Україні, - Велика Британія в ОБСЄ

16 лютого, 2023 четвер
05:40
Світ путін путлер

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ несе значні втрати у живій силі, а російський диктатор Володимир Путін має обмежені можливості для продовження війни

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає Укрінформ.

За його словами, за останні два тижні Росія зазнала найбільших втрат з часу першого тижня повномасштабного  вторгнення в Україну. А російське військове керівництво вже розгорнуло переважну більшість резервістів, призваних у рамках так званої часткової мобілізації, своєю чергою в ПВК Вагнера заявили про припинення схеми вербування в’язнів.

Тож Стаббс вважає, що "можливості для Путіна і його воєначальників продовжувати розв’язану ними війну видаються обмеженими": або "продовжувати виснажувати свої сили, скорочуючи масштаби своїх цілей" або ж "проводити подальшу мобілізацію". 

"Але є й інший варіант: Путін може закінчити цю війну зараз, вивести всі російські війська з суверенної території України і таким чином припинити безглузде принесення в жертву тисяч інших простих росіян", - зауважує дипломат.

Він вважає надання Україні підтримки, "необхідної їй для самозахисту і витіснення Росії з її суверенної території", найшвидшим і єдиним шляхом до справедливого і тривалого миру. Стаббс нагадав, що у підписаній 8 лютого Спільній британсько-українській декларації було підтверджено "відданість наших країн стояти пліч-о-пліч перед обличчям російської агресії".

"Британія співпрацює з Україною, щоб допомогти розбудовувати її довгострокові силові структури і спроможності, звести нанівець російські здобутки та розбудовувати сили стримування майбутнього. Ми будемо підтримувати наших українських друзів у їхній боротьбі за звільнення своєї батьківщини. Суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України будуть повністю відновлені", - зазначив він.

  • Раніше російські правозахисники розповіли, що у РФ студентів випускних курсів змушують підписувати заяву про дострокове проходження медкомісії, з подальшою явкою у військкомат.
  • А заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила на тому, що у деяких штурмових загонах вагнерівців та "ЛНР" втрати становлять до 80%. Тому РФ масово використовує "загони смертників" - недостатньо підготованих мобілізованих, що зазнають великих втрат на полі бою.
  • Своєю чергою, за словами заступниці постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталії Костенко, у битві за Вугледар російська армія вже втратила майже повністю 5-тисячну бригаду морської піхоти, а також щонайменше 130 одиниць військової техніки, включаючи 36 танків.
Росія
Володимир Путін
ОБСЄ
російська армія
війна з Росією
Велика Британiя
втрати окупантів
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